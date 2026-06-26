Risen Energy présente ses innovations couvrant tous les scénarios lors de l'Intersolar Europe 2026

Pour répondre aux besoins de l'Europe en matière d'indépendance énergétique dans des espaces restreints, nous avons lancé notre ESS tout-en-un empilable de la série Noor, notre pack de batteries empilable de la série Hifz ainsi que notre onduleur hybride de la série Velta.

Série Noor : intègre la recharge photovoltaïque, le stockage et la gestion. Avec une capacité de 10 à 25 kWh , elle s'intègre parfaitement dans les garages ou les jardins. Son système de basculement UPS en millisecondes garantit une alimentation électrique ininterrompue.

intègre la recharge photovoltaïque, le stockage et la gestion. Avec une capacité de , elle s'intègre parfaitement dans les garages ou les jardins. Son garantit une alimentation électrique ininterrompue. Série Hifz : caractéristiques : protection IP65 et empilement modulaire (5 à 20 kWh). Grâce aux connecteurs plug-and-play, mettre en place une solution d'énergie verte est aussi simple que d'empiler des blocs.

caractéristiques : et empilement modulaire (5 à 20 kWh). Grâce aux connecteurs plug-and-play, mettre en place une solution d'énergie verte est aussi simple que d'empiler des blocs. Commande intelligente : synchronisé avec Risen Cloud, le système automatise les stratégies de « recharge à bas prix, décharge à prix élevé » en fonction des tarifs locaux, transformant ainsi chaque kWh en économies.

Partenaire écologique C&I : haute densité et valeur sur le cycle de vie

Pour les entreprises qui souhaitent réduire leurs coûts tout en garantissant la sécurité, notre ESS à refroidissement par liquide de la série iCon constitue une solution compacte.

Gain de place : n'occupe que 1,6 m² (rendement supérieur de 25 %).

n'occupe que (rendement supérieur de 25 %). Sécurité maximale : système 4S développé en interne, protection à 9 niveaux et surveillance au niveau du pack . La protection multicouche contre l'incendie crée un écran à 360°.

développé en interne, et . La protection multicouche contre l'incendie crée un écran à 360°. Exploitation et maintenance intelligentes : les solutions de diagnostic basées sur l'IA permettent de surveiller l'état des équipements en temps réel, ce qui réduit les temps d'arrêt et optimise la rentabilité.

Une référence pour les services publics : excellence terrestre et aérospatiale

Nous couvrons l'intégralité du cycle, depuis la production jusqu'au stockage, pour les projets destinés aux services publics.

Modules Hyper-ion Pro : offrent une puissance de plus de 740 Wp avec un rendement bifacial de 90 % ± 5 % et un coefficient de température de -0,24 %/°C . Garantie de 30 ans (>90 % de rétention).

offrent une puissance de plus de avec un rendement bifacial de et un coefficient de température de . Garantie de (>90 % de rétention). Risen Flex Nova (pHJT) : conçu pour l' orbite terrestre basse (LEO) . Grâce à l'utilisation de plaquettes ultra-minces de 70 μm , cette technologie permet de réduire considérablement le poids des satellites au lancement tout en garantissant une résistance aux rayonnements.

conçu pour l' . Grâce à l'utilisation de , cette technologie permet de réduire considérablement le poids des satellites au lancement tout en garantissant une résistance aux rayonnements. eFlex et eTron 3.0 Pro : offre 836 kWh / stockage de 6,26 MWh. L'eTron 3.0 Pro affiche une efficacité de 99,3 % en systèmes de contrôle-commande intégrés et fonctionne parfaitement dans des environnements de -30 °C à 55 °C.

L'ère de la croissance axée sur l'échelle est révolue pour laisser place à l'ère de l'innovation axée sur la valeur. Nous restons déterminés à moderniser les systèmes énergétiques mondiaux grâce à une technologie full-stack.

Nous sommes présents aujourd'hui au stand A1.370 ! Venez nous rendre visite au parc des expositions de Munich pour façonner ensemble l'avenir de l'énergie.

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SOURCE Risen Energy

CONTACT : Jingxu Li, [email protected]

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