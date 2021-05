Risen Energy est reconnu comme un fabricant de modules « de haut niveau » par PVEL

NINGBO, Chine, 27 mai 2021 /CNW/ - Risen Energy Co., Ltd, un important fabricant de catégorie 1 de produits photovoltaïques solaires à haut rendement, a été reconnue comme un fabricant « de haut niveau » pour la fiabilité et le rendement exceptionnels de ses produits parmi les fabricants mondiaux de modules photovoltaïques par PV Evolution Labs (PVEL), le laboratoire d'essai indépendant de référence pour l'industrie solaire en aval à l'échelle mondiale.

L'entreprise est l'un des deux seuls fabricants de modules photovoltaïques d'envergure mondiale à obtenir cette reconnaissance pour la sixième fois consécutive depuis la création de la désignation de fabricant de « haut niveau ».

Cette reconnaissance est accordée en vertu des résultats du Programme de qualification des produits (PQP), présentés dans le tableau de bord de la fiabilité des modules photovoltaïques 2021 que publie PVEL, à la suite des inspections d'usine effectuées au cours des 18 mois précédant 2020. En mettant l'accent sur l'évaluation du rendement des modules photovoltaïques à l'égard de plusieurs indicateurs, notamment le cycle thermique, le chaleur humide, la charge mécanique dynamique, la dégradation induite par le potentiel et les fichiers PAN, le PQP vise à reconnaître de façon indépendante les fabricants qui surpassent leurs concurrents en matière de qualité et de durabilité des produits, et à fournir aux acheteurs d'équipements photovoltaïques et aux investisseurs de centrales électriques des données indépendantes et cohérentes sur la fiabilité et le rendement qui permettent d'assurer une gestion efficace des fournisseurs.

Tristan Erion-Lorico, chef de la division des modules photovoltaïques chez PVEL, a déclaré : « La représentation dans le tableau de bord de fiabilité des modules photovoltaïques de PVEL démontre qu'un fabricant a atteint un niveau significatif de fiabilité des modules. Pour garantir des niveaux de qualité et de fiabilité élevés, les fournisseurs doivent respecter des normes de contrôle de qualité strictes lorsqu'ils introduisent de nouveaux produits. Nous sommes heureux de reconnaître Risen Energy comme l'une des entreprises "de haut niveau" et nous avons hâte de mettre à l'essai de nouveaux produits de Risen Energy au fur et à mesure que l'entreprise continue d'innover.

Notre objectif est de toujours adhérer au souhait de notre client, c'est-à-dire générer plus de puissance, pendant plus longtemps, a déclaré avec enthousiasme Bypina Veerraju Chaudary, chef des ventes et du marketing chez Risen. Il est encourageant de voir Risen reconnu comme un fabricant "de haut niveau" par une tierce partie réputée et faisant autorité comme PVEL, soulignant notre objectif principal avec des résultats tangibles, démontrant fondamentalement que les modules ne sont pas tous équivalents. Tirant profit de plus de deux décennies de savoir-faire technique, Risen a créé une plateforme stable à partir de laquelle elle peut lancer des modules fiables ultraperformants, tels que notre série TITAN, qui sont non seulement crédibles sur le plan financier, mais qui favorisent également l'accélération de l'adoption des modules photovoltaïques à l'échelle mondiale. Il suffit désormais aux clients d'améliorer davantage les coûts d'équilibre des systèmes, de simplifier la mise à niveau des coûts de l'électricité et de ratifier une utilisation améliorée à long terme pour justifier plus facilement leurs investissements et prendre de l'expansion en conséquence. »

À propos de Risen

Risen Energy est un important fabricant mondial de catégorie 1 de produits photovoltaïques solaires à haut rendement, coté « AAA », et un fournisseur de solutions d'affaires complètes pour la production d'électricité. Fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010, l'entreprise stimule la création de valeur pour ses clients internationaux. L'innovation techno-commerciale, soutenue par l'intégration et le soutien, vient en appui aux solutions d'affaires de Risen pour l'énergie solaire photovoltaïque, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du secteur. Grâce à notre présence sur le marché local et à notre réputation financière solide auprès des banques, nous sommes déterminés et en mesure d'établir des collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, car ensemble, nous tirons parti de la valeur croissante de l'énergie verte.

À propos de PV Evolution Labs (PVEL)

PVEL est le laboratoire indépendant de référence de l'industrie du stockage d'énergie solaire et d'énergie en aval et est membre du groupe Kiwa. En tant que pionnier des essais en matière de bancabilité, PVEL a accumulé plus d'une décennie de données mesurées sur la fiabilité et le rendement de l'équipement photovoltaïque et de stockage. Actuellement, PVEL fournit aux développeurs, aux investisseurs et aux propriétaires d'actifs un ensemble de services techniques permettant d'atténuer les risques, d'optimiser le financement et d'améliorer la performance des systèmes tout au long du cycle de vie du projet. Les Programmes de qualification de produits phares de PVEL pour les modules photovoltaïques, les onduleurs et les systèmes de stockage d'énergie relient les fabricants à un réseau mondial composé de plus de 400 partenaires en aval, ce qui représente un pouvoir d'achat annuel de plus de 30 gigawatts. Découvrez comment PVEL donne de l'importance aux données sur pvel.com.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Risen Energy Co., Ltd, [email protected], +86 13656473355, www.risenenergy.com

Liens connexes

www.risenenergy.com