NINGBO, Chine, 8 mai 2024 /CNW/ - Risen Energy Co., Ltd. (la Société), un important fabricant mondial de produits solaires photovoltaïques de haute performance, a annoncé ses résultats financiers exceptionnels pour 2023, démontrant une croissance importante et des progrès technologiques dans l'industrie solaire.

Selon son dernier rapport annuel, en 2023, Risen Energy a enregistré des revenus d'environ 35,33 milliards de yuans (4,87 milliards de dollars américains), en hausse de 20,22 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de la Société après déduction des profits ou des pertes non récurrents a atteint 1,58 milliard de yuans (218 millions de dollars américains) en 2023, soit une augmentation de 55,77 % par rapport à l'année précédente. L'actif net de Risen Energy attribuable aux détenteurs d'actions a augmenté de 62,47 % pour atteindre 15,2 milliards de yuans (2,09 milliards de dollars américains) en 2023.

Risen Energy a franchi diverses étapes importantes au cours de la dernière année. Voici quelques faits saillants :

Réalisations technologiques : Risen Energy a fait des progrès importants dans la technologie de type n et les technologies de modules de haut rendement de grande taille. La Société a établi un nouveau taux d'efficacité record de 23,9 % pour ses modules d'hétérojonction (HJT) Hyper-ion en 2023, avec une capacité de production prévue de 21 GW d'ici 2024. Les innovations de Risen Energy comprennent le développement de la technologie des cellules 0BB, de la technologie des plaquettes de silicium ultramince 210, de la consommation d'argent pur de 7 mg/W et de la technologie Hyper-Link. L'entreprise a été la première de l'industrie à réaliser de telles percées technologiques en production de masse. En 2023, Risen Energy a obtenu de multiples certifications internationales, dont la première certification mondiale TÜV SÜD pour les modules 210 HJT ultraminces à haut rendement. Toujours en 2023, Risen Energy a mis au point et détenu 740 technologies brevetées, avec 172 nouveaux brevets autorisés au cours de l'année. La Société a publié plusieurs livres blancs alors qu'elle continuait de diriger l'industrie. En août 2023, Risen Energy a publié son document de recherche très attendu intitulé Development and Application of Low-silver Metallization Paste », et en décembre, la Société a publié le document intitulé « Development and Industrial Application of Ultra-thin Silicon Wafers », qui établit de solides points de référence pour l'industrie.

Applications des produits : Pour les toits résidentiels et de bâtiments commerciaux et industriels, les produits de la série Super Energy de Risen Energy ont démontré une performance supérieure et une commodité d'installation. Ces produits ont renforcé la position de la Société en matière d'innovation technologique et d'application industrielle.

Stockage de l'énergie : Risen Energy s'est également démarquée dans le domaine du stockage d'énergie. En tirant parti de sa plateforme d'industrialisation du stockage à double énergie et de son équipe professionnelle de recherche et de développement, l'entreprise a réalisé un développement autonome complet et une gestion en boucle fermée des technologies 3S (BMS/PCS/EMS). Le système indépendant de stockage d'énergie par batterie refroidi par liquide de Risen Energy a été le premier en Chine à être certifié par les normes UL9540A chinoises et américaines.

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : Dans le dernier rapport ESG de Risen Energy, la Société a souligné qu'elle avait obtenu la certification SA8000. Risen Energy a augmenté sa consommation d'énergie propre à 31 320 210 kWh, en hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Elle a également acheté 6 424 000 kWh d'électricité verte et a fixé un nouveau seuil d'empreinte carbone à 376,5 kg d'éq. CO 2 /kWc, grâce au produit du module HJT de l'entreprise.





Au 31 décembre 2023 (En yuan) Au 31 décembre 2022 Au 31 décembre 2021 Total de l'actif 54 245 929 430,61 38 358 001 211,15 29 636 736 310,32 Actif net attribuable aux détenteurs d'actions 15 208 422 344,15 9 360 934 883,33 8 478 633 433,49

2023 (en yuans) 2022 2021 Produits 35 326 804 378,95 29 384 723 133,68 18 830 724 181,12 Bénéfices nets attribuables aux détenteurs d'actions 1 363 281 088,79 934 976 466,28 43 317 260,05 Bénéfices nets attribuables aux détenteurs d'actions après déduction de bénéfices ou pertes non récurrents 1 582 641 345,52 1 015 980 459,29 648 132 577,21

À propos de Risen Energy

Risen Energy, établie en 1986 et cotée en bourse en 2010, est un fabricant mondial de produits solaires photovoltaïques de niveau 1, coté AAA, et un fournisseur de solutions de production d'électricité. Les solutions photovoltaïques solaires de la Société, qui sont reconnues pour leur innovation technocommerciale, leurs produits de première qualité et leur soutien solide, sont puissantes et rentables.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tina, [email protected]