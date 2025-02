Ripostes : Lancement d'une nouvelle plateforme vidéo dédiée à l'Action communautaire autonome (ACA)

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le mouvement communautaire se dote d'un important levier de communication avec Ripostes, la première plateforme vidéo entièrement dédiée à l'Action communautaire autonome au Québec (ACA).

Fruit d'un partenariat entre le Centre de formation populaire et Pair, Ripostes aspire à devenir un carrefour stratégique pour tous ceux et celles qui souhaitent approfondir leur compréhension et leur engagement pour l'ACA.

« Ripostes visibilise l'apport essentiel et unique de l'ACA à la transformation de la société québécoise depuis la révolution tranquille à nos jours. Elle outille tous celles et ceux qui veulent faire partie du mouvement. »

- Patrizia Vinci (Centre de formation populaire)

Amplifier les voix du communautaire

En tendant le micro aux actrices et acteurs de l'ACA, la vidéothèque met en lumière les pratiques, les luttes, les défis et l'histoire du mouvement communautaire québécois. Ripostes valorise les réalités vécues dans les régions du Québec et les voix d'acteurs et d'actrices issus de divers horizons culturels et sociaux, révélant toute la richesse et la diversité du mouvement communautaire au Québec.

Une plateforme accessible et complémentaire

Privilégiant le format vidéo, Ripostes permet de vulgariser des informations parfois complexes, répondant au besoin de ressources simples et accessibles. Avec une interface intuitive et des filtres permettant de classer les vidéos par régions, secteurs et sujets abordés, la plateforme facilite l'accès à des contenus riches et variés. En plus de ses propres productions, Ripostes accueille les créations d'autres groupes communautaires, devenant un espace central pour partager et valoriser les contenus du milieu.

Plus qu'une vidéothèque

Plus qu'une simple vidéothèque en ligne, Ripostes propose une expérience vivante et engagée. En plus de rassembler des vidéos, le Centre de formation populaire animera activement cette collection avec des événements tels que des projections-discussions, créées pour nourrir les réflexions, renforcer les solidarités et stimuler l'engagement citoyen. Les vidéos, souvent accompagnées de guides d'animation pour les groupes qui veulent organiser leurs propres événements, deviennent ainsi des outils concrets pour déclencher des débats, encourager la collaboration et promouvoir des actions collectives porteuses de changement.

Ne manquez pas le lancement officiel le 26 février 2025 !

Le CFP est un organisme communautaire qui contribue à la consolidation et au développement du milieu communautaire québécois.

Pair est une entreprise qui contribue au renforcement et au rayonnement des organismes à but non lucratif.

