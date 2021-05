Un nouveau traitement pourrait potentiellement offrir une nouvelle approche pour contrôler les symptômes de l'infection au SARS-Cov-2

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étude suggère que le lavage du nez deux fois par jour avec la bactérie probiotique Lactococcus lactis W136 réduit les symptômes chez les patients infectés par le SARS-Cov-2, communément appelé COVID-19. Dans une pré-impression publiée sur MedRxiv, des chercheurs de l'Université de Montréal ont démontré que l'irrigation nasale biquotidienne avec la bactérie probiotique Lactococcus lactis W136 initiée dans les quatre jours suivant le diagnostic de SARS-Cov-2 était supérieure à l'irrigation saline seule pour réduire la proportion de sujets présentant des symptômes modérés ou sévères de fatigue, déficience de l'odorat et d'essoufflement liés au SARS-Cov-2.

"Les premiers symptômes modérés de l'infection au COVID-19 peuvent rapidement évoluer vers des complications pulmonaires et systémiques graves, avec un risque d'hospitalisation et d'invalidité à long terme. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de voir des résultats prometteurs avec ce qui pourrait s'avérer être un nouvel outil contre la pandémie de SARS-Cov-2. Si d'autres analyses confirment ces résultats, la modulation de l'immunité intranasale à l'aide de cette bactérie pourrait représenter une nouvelle stratégie ne faisant pas appel aux anticorps qui pourrait rester tout aussi efficace même face à des nouveaux variants", déclare le Dr Martin Desrosiers, M.D., FRCSC, chirurgien ORL et investigateur principal de l'étude.

Le mécanisme d'action proposé pour cette thérapie innovatrice et sans vaccin serait l'activation des défenses antivirales naturelles du patient pendant la phase initiale de l'infection par le SARS-Cov-2 où les défenses de l'hôte sont supprimées par le virus. Bien qu'il ait été impossible de le vérifier directement dans cet essai sans contact où aucun prélèvement direct n'a été effectué, les augmentations observées des symptômes de picotements et de sensation d'inconfort au niveau du visage ainsi que des maux de gorge avec l'administration de Lactococcus lactis W136 soutiennent néanmoins le développement d'une inflammation nasale avec le traitement.»

Une pré-impression de l'étude est disponible sur MedRxiv au: https://doi.org/10.1101/2021.04.18.21255699.

À propos de Thérapies Probionase Inc.:

Thérapies Probionase est une entreprise de santé novatrice basée à Montréal, Canada. Le développement actuel cible les thérapies basées sur le microbiome pour le traitement des infections virales des voies respiratoires supérieures (www.probiorinse.com) (www.probiorinse.ca).

