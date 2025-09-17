Le nouveau PDG Vijay Mayadas va accélérer la transformation de Rimes en une véritable « structure de veille » pour le secteur de l'investissement

NEW YORK, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Rimes, un fournisseur majeur de solutions de gestion de données d'entreprise et de plateformes d'investissement pour la communauté internationale des investisseurs, se réjouit d'annoncer la nomination de Vijay Mayadas au poste de président-directeur général. Vijay Mayadas est un dirigeant chevronné du secteur de la technologie financière, qui a fait ses preuves dans l'expansion d'entreprises mondiales et la stimulation de l'innovation sur les marchés financiers. Il succède à Brad Hunt, qui assumera le rôle de vice-président du conseil d'administration de Rimes.

Riche de plus de 25 ans d'expérience d'innovation à l'intersection de la technologie, des données et des services financiers, Vijay Mayadas rejoint Rimes après avoir passé 12 ans chez Broadridge Financial Solutions, où il occupait dernièrement le poste de président chargé des marchés financiers. À ce titre, il a fait passer l'entreprise de 600 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars de revenus récurrents et, pendant son mandat, il a contribué à accroître la capitalisation boursière de l'entreprise, la portant de moins de 3 milliards de dollars à près de 30 milliards de dollars. M. Mayadas a également dirigé le lancement d'innovations axées sur le secteur financier, notamment des plateformes de négociation fondées sur l'intelligence artificielle et des solutions de registre distribué qui traitent maintenant des milliers de milliards de dollars de transactions mensuelles.

Donal Smith, président du conseil d'administration de Rimes, a déclaré : « Vijay est un dirigeant de classe mondiale qui possède un excellent bilan en matière d'expansion de franchises mondiales de la technologie financière et de promotion de l'innovation en vue du développement de produits de pointe. Grâce à ses compétences pratiques approfondies dans l'exploitation des technologies de nouvelle génération, en particulier l'IA, Vijay est incomparablement qualifié pour accélérer la stratégie de Rimes et diriger l'entreprise dans son prochain chapitre, qui sera marqué par sa primauté et sa croissance sur le marché. »

« Rimes a bâti une entreprise extraordinairement prospère au cours des 30 dernières années, qui lui vaut d'être vraiment la référence absolue pour les données repères et d'indices », a commenté Vijay Mayadas, président-directeur général de Rimes. « Je suis incroyablement enchanté par l'occasion qui se présente à nous. Dans un monde où les flux de travail sont de plus en plus fondés sur l'IA, le besoin de données fiables, indépendantes et soigneusement organisées en une "structure de veille" est plus essentiel que jamais. Aucune entreprise n'est mieux positionnée que Rimes pour combler cette lacune. »

Soutenue par Five Arrows, la branche de Rothschild & Co spécialisée dans les actifs alternatifs, la société Rimes s'appuie sur sa position unique de premier plan sur le marché, au cœur de l'écosystème d'investissement mondial, à la faveur d'étroits partenariats avec ses clients de premier ordre et d'un réseau inédit de plus de 800 partenaires pour les données. Ce puissant écosystème est le moteur de l'innovation de Rimes, qui a fourni des solutions cruciales tout au long du cycle de vie des investissements : données repères et données ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) qui sont des références absolues, plateforme sophistiquée de répartition et de rééquilibrage des actifs les plus complexes du monde.

Sous la direction de M. Mayadas, Rimes accélérera ses investissements dans cet écosystème, autour de son personnel, de sa technologie et de ses partenariats, pour permettre à chaque client de transformer les données en véritable avantage concurrentiel.

À propos de Rimes

Rimes propose à la communauté mondiale des investisseurs des solutions transformatrices pour la gestion des données d'entreprise. Forts de notre passion pour la résolution des problèmes de données les plus complexes, nous fournissons à nos clients des renseignements sur les investissements qui génèrent chaque année plus de 75 billions de dollars américains d'actifs sous gestion. Les principaux investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs et prestataires de services du monde comptent sur Rimes pour les aider à prendre de meilleures décisions d'investissement sur la base d'informations précises et d'une technologie de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.rimes.com.

À propos de Five Arrows

Five Arrows, la branche de Rothschild & Co spécialisée dans les actifs alternatifs, dispose de plus de 29 milliards d'euros d'actifs sous gestion et possède des bureaux à Paris, Londres, New York, Los Angeles, San Francisco et Luxembourg.

Représentant plus de 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion, l'activité d'investissement en capital de Five Arrows se concentre sur l'investissement dans des entreprises dotées d'équipes de direction solides, de modèles d'affaires présentant une grande visibilité de la croissance organique du volume d'unités et de robustes paramètres économiques unitaires, ainsi que de multiples leviers opérationnels qui peuvent être actionnés pour débloquer la valeur latente. Les secteurs d'investissement se limitent aux données et aux logiciels, aux services aux entreprises fondés sur la technologie et aux soins de santé.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.rothschildandco.com/fr/five-arrows/corporate-private-equity/

