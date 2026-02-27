SEOUL, Corée du Sud, 27 février 2026 /CNW/ - RIMAN, une marque coréenne haut de gamme de soins de la peau et de bien-être, a annoncé que sa gamme ICD Dermatology, qui comprend des activateurs, des sérums et des crèmes, a reçu le prix iF DESIGN AWARD 2026 dans la catégorie Packaging Design (conception d'emballages). L'emballage revisite l'ingrédient emblématique de RIMAN, Giant BYoungPool™ (Giant Centella Asiatica), sous une forme minimaliste et sophistiquée. La couleur distinctive 'Greenish Ivory' (ivoire verdâtre), inspirée de Lava BYoungPool Water™, symbolise la clarté et la vitalité et reflète la synergie entre l'Eau de Lave de Jeju et Giant BYoungPool™. La teinte exprime la pureté et l'énergie de la nature, renforcée par l'approche scientifique de la marque en matière de soins de la peau. Cette identité de couleur distinctive reflète le positionnement de RIMAN à la convergence des ingrédients traditionnels et de la recherche avancée.

Gamme ICD Dermatology - Activateur, sérum et crème (PRNewsfoto/RIMAN Inc.)

La texture unique du bouchon puise son inspiration dans le basalte volcanique de Jeju, connu pour filtrer naturellement l'Eau de Lave de Jeju. Ce détail tactile transcende la décoration et symbolise l'origine et la philosophie de la marque, tout en renforçant son lien authentique avec l'environnement immaculé de Jeju.

Youngsu Hwang, chef mondial des ventes chez RIMAN, a déclaré : « En plus de représenter une réalisation en matière de design, ce prix valide également notre philosophie axée sur les ingrédients et notre engagement à long terme à intégrer la recherche, l'innovation et l'identité de marque. Nous continuerons à élever RIMAN au rang de marque de beauté coréenne mondiale unique. »

Mondialement reconnu, le prix iF DESIGN AWARD présenté par l'organisation allemande iF International Forum Design GmbH évalue chaque année des milliers de candidatures. Le processus rigoureux du jury évalue l'innovation, la fonctionnalité, l'esthétique, l'expérience utilisateur et la durabilité. Cette reconnaissance confirme la capacité de RIMAN à soutenir la concurrence au plus haut niveau international, reflétant son engagement envers la recherche axée sur la science, l'innovation des ingrédients exclusifs et un design de marque raffiné.

RIMAN continuera d'investir dans la recherche avancée, le développement de produit durable et le design de marque raffiné afin de proposer des solutions beauté significatives à travers le monde et de renforcer sa position de leader mondial de la beauté coréenne.

À propos de RIMAN

Fondée en 2018 en Corée du Sud, RIMAN est une entreprise mondiale de beauté et de bien-être qui redéfinit la beauté coréenne grâce à des ingrédients patrimoniaux de Jeju et à une innovation de pointe. L'entreprise gère verticalement l'ensemble de la chaîne de valeur, de la culture des matières premières au développement de produits, y compris sa variété Giant BYoungPool™, un cultivar de Centella asiatica de nouvelle génération protégé par des droits de protection des variétés végétales de 20 ans en Corée et aux États-Unis.

Fidèle à sa philosophie de créer une différence que chacun apprécie, RIMAN conçoit des solutions de soins de la peau et de bien-être novatrices et fiables qui aident les individus du monde entier à exprimer leur meilleur éclat.

