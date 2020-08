Des soins de la peau purs, simples et efficaces pour tous

« Fenty Skin représente ma vision de la nouvelle culture de soins de la peau; je voulais créer des produits exceptionnels qui fonctionnent réellement, qui sont simples d'utilisation et qui conviennent à tout le monde. » - Rihanna

SAN FRANCISCO, le 3 août 2020 /CNW/ - Rihanna, en partenariat avec Kendo Brands, un développeur de produits de beauté appartenant à LVMH, présente sa deuxième marque de beauté de portée mondiale, Fenty Skin, dans la foulée du dévoilement de la marque révolutionnaire Fenty Beauty en 2017.

Cette marque très attendue de soins de la peau est l'aboutissement des expériences mondiales de Rihanna, ainsi que de son parcours personnel en matière de soins de la peau et de sa volonté inébranlable de fournir des solutions simples pour tous les types et tous les tons de peau. Ainsi, Fenty Skin propose des produits purs, polyvalents et de grande qualité qui s'harmonisent parfaitement avec le maquillage et respectent la planète grâce à des emballages et des formules écologiques.

Après des années à se sentir dépassée par tous les choix de soins de la peau et une mauvaise expérience avec un produit qui a décoloré sa peau à l'adolescence, Rihanna rêvait de créer une gamme de produits simples et efficaces. Elle a donc créé une marque de soins de la peau accessible, fondée sur des années d'expérience, l'accès à de multiples possibilités et des connaissances sans pareil, représentant tout ce qu'elle aurait aimé connaître lorsqu'elle était plus jeune. Avec Fenty Skin, Rihanna partage sa routine quotidienne pour parvenir à un teint lumineux et sain. Son régime comprend trois produits deux en un, connus ensemble sous le nom de « Fenty Skin Start'rs » :

Nettoyant Total Cleans'r Remove-It-All (25 $) - un démaquillant nettoyant à la mousse crémeuse qui élimine la saleté, le sébum et le maquillage longue durée sans dessécher la peau.

- un démaquillant nettoyant à la mousse crémeuse qui élimine la saleté, le sébum et le maquillage longue durée sans dessécher la peau. Sérum tonique raffinant les pores Fat Water (28 $) - un hybride toner-sérum révolutionnaire qui cible les pores, améliore l'apparence des taches sombres, éclaircit, lisse et combat la brillance, le tout sans décaper la peau.

- un hybride toner-sérum révolutionnaire qui cible les pores, améliore l'apparence des taches sombres, éclaircit, lisse et combat la brillance, le tout sans décaper la peau. Écran solaire FPS 30 hydratant, invisible et à large spectre Hydra Vizor (35 $) -, un écran solaire hydratant léger, sans huile et vraiment invisible sur tous les tons de peau grâce à sa subtile teinte rose. Il atténue la déshydratation, la décoloration et les taches sombres, et est adapté au maquillage - pas de pelage ni de reflet. De plus, il est rechargeable.

Fenty Skin comprend des formules pures, véganes, sans gluten et sans huile, et combine des ingrédients provenant du monde entier, comme des cerises des Barbades riches en vitamine C, avec des ingrédients de référence pour les soins de la peau, comme l'acide hyaluronique et la niacinamide. Puisque Rihanna voulait que Fenty Skin offre une expérience sensorielle complète, les produits présentent des parfums chauds et tropicaux inspirés par leurs ingrédients comme la noix de coco et la pastèque du désert fraîche, en plus de la cerise des Barbades. Il était essentiel pour Rihanna de s'assurer que tout le monde puisse utiliser ses produits et voir des résultats concrets; c'est pourquoi chaque produit Fenty Skin a été testé sur tous les tons, toutes les textures et tous les types de peau.

L'emballage de Fenty Skin est épuré, moderne et respectueux de l'environnement. Pour cette marque, on a évité autant que possible d'utiliser des boîtes, incorporé des matériaux recyclés après consommation et créé des systèmes de recharge partout où cela était possible.

De même, Rihanna a accueilli Sean Garrette, expert en soins de la peau et esthéticien agréé, en tant qu'ambassadeur de Fenty Skin.

La gamme Fenty Skin est lancée exclusivement sur FentySkin.com à compter du 31 juillet; les produits pourront être expédiés partout dans le monde.

SOURCE Kendo

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Ali Bucky Dishi, BOLD PR; [email protected]; Natalie Krause, BOLD PR; [email protected], http://fentyskin.com

Liens connexes

http://fentyskin.com