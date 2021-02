RightOfTheDot, LLC, principale société de vente, de courtage, de vente aux enchères et de conseils dans le domaine des noms de domaine, dirigée par Monte Cahn, entrepreneur en série de renommée mondiale, est heureuse d'annoncer une vente aux enchères de noms de domaine en ligne et en direct sans précédent, avec certains des noms de domaine les plus recherchés au monde.

Le 25 février 2021, RightOfTheDot et l'auteur à succès et champion du monde de vente aux enchères Wayne Wheat prendront le marteau pour mettre aux enchères entre 75 et 100 noms de domaine très recherchés. La vente aux enchères en direct aura lieu le 25 février 2021 à partir de 12 h (HNC) à l'adresse https://ROTD.hibid.com/, et sera précédée d'une vente aux enchères en ligne programmée avec des centaines d'autres noms de domaine. La vente aux enchères en direct sera diffusée sur le Web en temps réel à partir d'un studio de production vidéo en direct de College Station, au Texas.

Voici quelques-uns des noms de domaine offerts : RESTAURANTS.COM, NAMES.COM, SORORITY.COM, CATS.COM, ASIAN.COM, SHORTS.COM, AUTOLOANS.COM, SMARTPHONE.COM, BRONCOS.COM, ADVERTISINGAGENCY.COM, PUBLISHING.COM, DATASTORAGE.COM, AUTOMOBILE.COM, SHOPPING.CLUB, COLLEGE.ORG, FINALSCORE.COM, EXCHANGERATES.COM et VACCINATING.COM. Ces noms de domaine représentent certains des meilleurs noms jamais proposés en un seul endroit.

Monte Cahn et RightOfTheDot produisent depuis longtemps des ventes aux enchères record de noms de domaine en direct et en ligne partout dans le monde. Les ventes aux enchères passées comprennent les suivantes : SLOTS.COM 5,5 millions $, CREDITSCORE.COM 3 millions $, COMPUTER.COM 2,2 millions $, AUTOS.COM 2,1 millions $, SENIORS.COM 1,8 million $, DATING.COM 1,7 million $, SCORES.COM 1,2 million $, SUPER.COM 1,2 million $, GREAT.COM 900 000 $, OL.COM 900 000 $, LEADS.COM 435 000 $, HOMECARE.COM 350 000 $ SINGLE.COM 290 000 $, WINE.CLUB 140 000 $, et de nombreuses autres ventes dans les quatre à huit chiffres, totalisant plus de 550 millions $ au cours des 25 dernières années!

« À mesure que de plus en plus d'entreprises passent en ligne, surtout en raison de la COVID-19, les noms de domaine recherchés continueront d'augmenter en attrait et en valeur, car les propriétaires d'entreprise reconnaissent leur besoin d'avoir un nom de domaine mémorable pour que leur entreprise demeure concurrentielle », a déclaré Monte Cahn, président/directeur, RightOfTheDot, LLC. « Ces ventes aux enchères en direct et en ligne de domaines recherchés représentent une occasion unique pour les propriétaires d'entreprise et les investisseurs d'obtenir certains des meilleurs noms de domaine uniques en leur genre disponibles n'importe où! »

Pour enchérir sur un nom, vous devez ouvrir un compte d'enchère à l'adresse rotd.hibid.com.

À propos de RightOfTheDot, LLC

Dirigée par Monte Cahn, pionnier de l'industrie des domaines, RightOfTheDot est une société de vente aux enchères de domaines et d'entreprises sous licence et une société de conseils Internet spécialisée dans la vente aux enchères de domaines recherchés, la vente et le courtage de domaines de premier niveau nouveaux et existants. RightOfTheDot se spécialise également dans les services de résolution des litiges, les conseils d'administration, le positionnement sur le marché des domaines recherchés, les ventes et les services. Monte Cahn est fondateur et ancien PDG de Moniker.com, ancien président de SnapNames.com et ancien vice-président principal de DomainSponsor.com. Monte Cahn et RightOfTheDot ont participé à plus de 1 000 ventes aux enchères en direct et en ligne et à 550 millions de dollars de ventes de domaines depuis 1995.

Contact : Monte Cahn, 954-288-6810, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1437201/RightOfTheDot_Auction.jpg

