Pendant les réunions en personne, les participants sont 56 % plus engagés.

Les participants en personne ont déclaré que les participants à distance étaient 84 % plus engagés lorsqu'ils utilisaient du matériel vidéo professionnel.

On constate une augmentation de 22 % de la confiance entre les participants à distance lorsqu'on utilise des outils de collaboration professionnelle.

LOWELL, Massachusetts, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Jabra a mené une nouvelle recherche intitulée «Meeting great expectations : Behavior, Emotion and Trust» (Répondre aux grandes attentes : Comportement, émotion et confiance), au LSE Behavioural Lab pour comprendre la dynamique comportementale des réunions et l'impact de la technologie. La recherche a révélé que les membres des réunions étaient plus engagés (56 %) pendant la collaboration en personne, et dans les cas où des réunions hybrides sont nécessaires, les participants en personne ont constaté une augmentation de 84 % de l'engagement des participants à distance lors de l'utilisation d'un casque professionnel optimisé pour les salles de réunion et d'une caméra vidéo.

Du milieu de 2021 au milieu de 2023, un débat houleux s'est déroulé sur le retour au bureau. Les employés, qui valorisent l'autonomie et le travail à distance, ont souvent résisté aux mandats, tandis que les dirigeants recherchaient une productivité axée sur le bureau. Toutefois, étant donné qu'un grand nombre d'entre eux travaillent encore à l'échelle mondiale, il n'est plus possible de tenir des réunions en personne seulement. Étant donné qu'il n'est plus possible pour les organisations de refuser le travail hybride de nos jours, le défi à relever consiste à déterminer comment les employeurs peuvent utiliser la technologie de collaboration pour favoriser le même sentiment de confiance.

Une technologie de qualité supérieure accroît la confiance

La confiance est généralement plus difficile à établir à distance qu'en personne. Dans les réunions, la technologie influe sur la confiance que nous accordons aux autres participants. Tous les participants à la réunion ont fait état de niveaux de confiance et de clarté beaucoup plus élevés dans l'utilisation et l'expérience de la technologie professionnelle. Il y a eu une augmentation de 27 % de la clarté de la technologie, ce qui a entraîné une augmentation de 16 % de la confiance, une augmentation de 35 % de l'expression et une amélioration perçue de 47 % de la qualité des intrants.

De plus, les utilisateurs à distance qui ont collaboré avec d'autres participants à distance qui ont également utilisé des vidéos professionnelles ont obtenu des cotes de confiance nettement plus élevées (22 %) que ceux qui ont utilisé les fonctionnalités d'audio et de vidéo intégrées sur leurs ordinateurs portatifs. Cela démontre non seulement que les outils de collaboration comme la vidéo améliorent considérablement l'expérience de collaboration des participants, mais aussi que les changements psychologiques et comportementaux sont inextricablement liés à la technologie. Les organisations doivent donc reconnaître à quel point la technologie professionnelle est essentielle pour améliorer l'engagement des employés et la productivité dans les réunions hybrides.

La culture influe davantage sur la participation égale que sur la technologie

Bien que nous puissions établir un lien clair entre la confiance et la technologie dans les réunions, l'étude a également révélé des différences culturelles claires qui ont une incidence sur les réunions indépendamment de la technologie. Une division binaire de base a été révélée entre les travailleurs du savoir en Europe et les travailleurs du savoir en Asie en ce qui concerne la participation.

Il y avait des variations statistiquement significatives de la part de voix; les Européens s'engagent dans un dialogue beaucoup plus verbal que leurs pairs en Asie, qu'ils collaborent à distance ou à partir d'une salle de réunion. Ils ont offert environ 1,6 fois ou 39 % plus d'engagement verbal dans tous les contextes expérimentaux.

Cependant, lors de l'analyse des données sur la reconnaissance des émotions faciales, la variable de l'attention a révélé une différence distincte entre les participants d'Europe et ceux d'autres continents. Comparativement à leurs homologues européens, ceux d'Asie avaient 134 % plus d'attention lors des réunions. Atteindre l'équité est de plus en plus important pour le perfectionnement professionnel des employés, et cette constatation prouve que la diversité joue un rôle énorme dans l'inclusion des réunions. La technologie professionnelle peut faciliter des environnements optimaux pour la productivité, mais une approche holistique par la création d'équipes diversifiées et inclusives sur le plan comportemental est essentielle pour parvenir à une collaboration vraiment efficace dans l'avenir des réunions hybrides.

Holger Reisinger, vice-président principal de Jabra, a déclaré : « Ce n'est un secret pour personne que les réunions en personne sont les meilleures, mais être en mesure de s'associer avec la LSE universitaire de classe mondiale pour le prouver a été incroyablement spécial. Il est de notre responsabilité de favoriser une interaction humaine significative dans les réunions, à un niveau comparable à la communication en personne pendant les réunions hybrides - et une technologie professionnelle de haute qualité est un investissement essentiel pour libérer une véritable collaboration de cette façon. »

Sean Rooney, responsable scientifique et chef du laboratoire d'innovation en laboratoire, LSE Behavioural Lab, a déclaré : « Nous croyons que les conclusions de ce rapport seront utiles pour sensibiliser les gens aux relations interreliées entre la confiance, la diversité et la technologie dans les réunions et pour uniformiser les règles du jeu pour les employés au fil du temps. Les dirigeants doivent comprendre l'importance de l'équité des réunions pour le perfectionnement et la satisfaction des employés. »

Conception et méthodologie de la recherche

Afin d'assurer que les résultats étaient impartiaux et conformes à l'éthique, l'étude a été conçue avec l'appui du LSE Behavioural Lab et approuvée par le comité d'éthique scientifique de la LSE. Tous les participants n'étaient pas au courant de ce qui était mis à l'essai ou du fait que la recherche était axée sur différents types de technologie, et Jabra est demeuré complètement anonyme tout au long du processus.

L'ensemble du groupe était composé de 88 participants représentant 15 nationalités. Les participants ont été suivis à l'aide d'une combinaison de mesures de rétroaction qualitatives et de marqueurs biopsychologiques, y compris la reconnaissance des émotions faciales, la réponse galvanique de la peau, l'analyse du clignement endogène des yeux et du comportement du regard et l'examen de la part de voix. L'étude a fait appel à des technologies de pointe au LSE Behavioural Lab pour la reconnaissance des émotions faciales (iMotions), la réponse galvanique de la peau (Shimmer3 GSR+) et l'analyse du clignement endogène des yeux et du comportement du regard (iMotions). Les données ont été recueillies et analysées à l'aide du logiciel iMotions.

À propos du laboratoire comportemental de la London School of Economics (LSE)

Le LSE Behavioural Lab facilite la recherche comportementale de calibre mondial en fournissant des installations de pointe aux chercheurs du centre de Londres pour les universitaires, les étudiants et les partenaires externes de la LSE. Le LSE Behavioural Lab est une installation spécialement conçue pour tous les services de la LSE (et d'autres établissements) et est co-organisée par le département de gestion de la LSE et le département des sciences psychologiques et comportementales de la LSE. Les chercheurs ont utilisé le laboratoire pour examiner le comportement dans divers domaines, comme l'économie comportementale, la psychologie, le jugement et la prise de décisions, la gestion, le marketing, le comportement organisationnel, la dynamique d'équipe, le leadership, la créativité, le choix du consommateur, les politiques publiques comportementales, et la théorie du jeu comportemental. Le laboratoire invite également des partenaires externes, notamment d'autres établissements universitaires, des organismes gouvernementaux, internationaux, commerciaux et sans but lucratif, à soumettre des demandes et à collaborer à des projets. La vision du Laboratoire est d'être un chef de file mondial dans la facilitation d'une recherche et d'un enseignement rigoureux de calibre mondial en matière de comportement, et d'agir comme pierre angulaire d'une communauté interdisciplinaire en sciences du comportement.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Nous sommes fiers de faire partie du Groupe GN, et nous sommes déterminés à rapprocher les gens les uns des autres et de ce qui est important pour eux. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur plus de 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Cette expérience nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui donne les moyens aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. www.jabra.com

Fondé en 1869, le Groupe GN emploie plus de 7 500 personnes et figure sur la liste de Nasdaq Copenhague (GN.CO). Les solutions de GN sont vendues dans 100 pays à travers le monde. Visitez notre page d'accueil GN.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn , Facebook et X .

GN rapproche les gens et est cotée à la bourse du Nasdaq à Copenhague.

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

