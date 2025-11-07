Disponible dès le 6 novembre

SHENZHEN, Chine, 7 novembre 2025 /CNW/ - RiderNav annonce la commercialisation du R7M, un écran 7 pouces pour motos BMW avec support de navigation OEM. Il se branche et s'alimente à partir du support et se connecte de manière native pour un contrôle complet de la BMW Wonder Wheel, sans câbles supplémentaires.

L'écran 1 200 nits est lisible en plein soleil. Conçu selon la norme IP69K, il est adapté à une utilisation par tous les temps.

RiderNav R7M monté sur le support BMW – prêt à l’emploi, sans câbles ni configuration.

« Le R7M a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des motards BMW, a déclaré l'équipe RiderNav. Il s'agit d'une mise à niveau épurée, axée sur le motard, qui s'intègre parfaitement dans les systèmes de navigation BMW : installation prête à l'emploi, commandes natives et principales données visibles en un coup d'œil. En le concevant exclusivement pour le support de navigation BMW, nous avons supprimé la complexité de l'installation et créé une expérience véritablement axée sur le motard. »

Le R7M prend en charge Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil avec appairage automatique, ce qui permet aux motards d'accéder facilement à la navigation, à la musique et aux outils de communication tout en restant concentrés sur la route.

Principales caractéristiques

Installation native BMW, prête à l'emploi : se place dans le support de navigation BMW, s'alimente à partir du support, détecte automatiquement et prend en charge la molette Wonder Wheel. Aucun câblage supplémentaire.

Données OEM en temps réel : régime moteur, pression des pneus, angle d'inclinaison, autonomie, tension, température du liquide de refroidissement.

Écran tactile HD 7 pouces 1200 nits : optiquement collé, anti-éblouissement, visible en plein soleil.

CarPlay et Android Auto sans fil : connexion automatique, navigation, appels/messages, musique; réactivité 60 images par seconde. Appairez votre propre casque audio pour l'audio.

Durabilité IP69K : résiste à la poussière, à la boue, au lavage à haute pression et à la pluie; fonctionne de -20 °C à 70 °C.

Contrôle de la caméra d'action : démarrage/arrêt à l'écran et capture des moments forts pour DJI, Insta360 et GoPro.

RN OS : interface utilisateur axée sur le motard avec des caractères de grande taille, un contraste élevé et de grandes cibles tactiles; passez de RN OS à CarPlay/Android Auto selon vos besoins.

Prix et dates de lancement

Prix de lancement de 303 $ US (20 % de réduction sur le prix de 379,99 $ pour les 100 premiers clients) sur www.ridernav.com, avec expédition en stock et garantie supplémentaire de 12 mois. L'écran universel R7X de 7 pouces pour les motos non BMW est prévu pour décembre.

Compatibilité BMW

Le R7M s'adapte aux motos BMW équipées du support de navigation OEM, notamment les modèles R1300 GS/GS Adventure/RS, R1250 GS/GS Adventure, R1200 GS (LC), S1000XR, F750GS, F850GS/Adventure et F900XR.

À propos de RiderNav

Fondée en octobre 2024 à Shenzhen, RiderNav est une équipe de 20 motards et ingénieurs qui conçoivent des écrans plus intelligents pour les motos. Notre mission est de fournir une navigation fiable, intelligente, simple et axée sur le motard. Produits actuels : R7M (spécifique à BMW) et R7X (universel), avec des accessoires à venir.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

