Dans un contexte de changement dans la façon dont les gens se déplacent dans les villes, un nouveau cycle de financement dirigé par Eclipse Ventures permet à RideCo de résoudre les défis en matière de transport en commun pour les villes et les usagers, tout en rendant le transport en commun plus pratique, rentable et durable

WATERLOO, Ontario, 17 février 2022 /CNW/ - RideCo , l'entreprise de technologie de transport en commun sur demande qui facilite le transport en commun tout en continuant d'exercer ses activités de façon rentable, a annoncé aujourd'hui une ronde de financement de série A de 20 millions de dollars dirigée par Eclipse Ventures, une société de capital-risque située à Palo Alto qui investit dans des entreprises de technologie de pointe qui favorisent la transformation numérique d'industries physiques essentielles.

Lancée en 2015 en Ontario, au Canada, en tant que premier service de transport en commun sur demande en Amérique du Nord, RideCo a pour mission de rendre le transport en commun pratique et rentable. L'entreprise s'associe à des organismes de transport en commun, municipalités et exploitants de parcs de véhicules locaux pour concevoir et exploiter des services de transport en commun sur demande qui atténuent les difficultés pour les usagers (comme les longs trajets, les longues distances à parcourir à pied, et la faible fréquence des services), ainsi que pour les organismes, comme les coûts élevés par déplacement, la faible productivité et les difficultés à attirer de nouveaux usagers nets dans les réseaux de transport en commun. Le logiciel novateur de RideCo alimente plus de 60 services dans différentes villes à travers le monde et détient la principale part de marché parmi les plus grandes villes des États-Unis et du Canada.

« Nous avons créé RideCo parce que les membres de notre propre famille avaient du mal à utiliser le transport en commun pour se rendre au travail, et nous nous sommes rendu compte qu'il s'agit d'un défi non nécessaire avec lequel des millions de personnes dans le monde sont aux prises quotidiennement. Nous nous sommes demandé comment nous pouvions simplifier le transport en commun en le rendant mieux adapté aux besoins des usagers et plus dynamique pour, en fin de compte, réduire le temps de déplacement de nos êtres chers. L'équipe de RideCo est en train de résoudre un problème de mobilité et d'ingénierie extrêmement difficile, et nos mises en œuvre auprès de certaines des plus grandes agences de transport en commun en Amérique du Nord indiquent que nous connaissons du succès. Alors que les répercussions de la pandémie continuent de remodeler la façon dont nous nous déplaçons dans les villes, cette nouvelle série de financement d'Eclipse nous aidera à continuer de construire et d'appliquer à grande échelle une plateforme logicielle de transport en commun dynamique qui rend le transport en commun plus pratique, plus rentable et plus durable », a déclaré Prem Gururajan, cofondateur et chef de la direction de RideCo.

RideCo, dont les revenus et la clientèle ont plus que doublé au cours de la dernière année, profitera de son investissement de 20 millions de dollars pour accélérer sa croissance et son innovation dans l'ingénierie de produits et le soutien à la clientèle afin d'offrir des histoires à succès en matière de mobilité dans un plus grand nombre de collectivités, peu importe leur taille. Depuis 2015, RideCo remplace des autobus à itinéraire fixe de qualité inférieure dans des métropoles comme San Antonio et de petites villes comme Cobourg, en Ontario. Elle a modernisé le service de transport sur demande à Houston et le transport adapté à Guelph, dans le comté de Porter, en plus de résoudre le problème de la mobilité dans les régions à faible densité de Cochrane, en Alberta. RideCo a aidé Las Vegas à regrouper ses services de transport conventionnel et de transport adapté au moyen d'un ensemble de véhicules partagés et a permis à Calgary d'offrir un accès à un service du premier/dernier kilomètre, en plus d'aider des villes comme Okotoks et Los Angeles à déployer une transformation novatrice de leur réseau de transport en commun.

« À Eclipse Ventures, nous recherchons des entreprises visionnaires qui transforment les industries physiques de base et les technologies qui améliorent le transport des personnes et des biens. RideCo fait les deux. Les deux dernières années ont été marquées par un changement fondamental dans la façon dont le transport en commun fonctionne dans les villes et ont mis en lumière un certain nombre d'inefficacités, de systèmes désuets et de défis qui n'ont tout simplement pas de raison d'exister. L'équipe de RideCo a réalisé une merveille technique et technologique en rationalisant des systèmes de transport en commun très complexes afin d'offrir des avantages immédiats aux organismes et aux usagers. À mesure que les villes continuent de s'adapter aux nouveaux flux de transport en commun, RideCo est bien placée pour relever leurs défis immédiats et l'équipe d'Eclipse est heureuse de collaborer avec elle pour bâtir un avenir plus durable et plus efficace, en plus de définir la prochaine génération de transport en commun », a déclaré Seth Winterroth, associé à Eclipse Ventures.

La façon dont les gens se déplacent dans les villes a été considérablement touchée par la pandémie, qui a entraîné une réduction de l'achalandage dans la plupart des villes, alors que des millions d'employés ont commencé à travailler à domicile ou ont quitté complètement les zones urbaines. Les sociétés de transport en commun réagissent et se tournent vers la technologie pour repenser leurs systèmes et les préparer pour l'avenir; plus de 15 % des sociétés de transport en commun ont déjà adopté la technologie de transport en commun sur demande, 26 % d'entre elles souhaitent explorer des partenariats avec des fournisseurs, et Frost & Sullivan prévoit que les revenus mondiaux pour le marché de la mobilité partagée devraient atteindre environ 1 billion de dollars d'ici 2025. Le transport en commun sur demande offre de nombreux avantages tant pour l'usager que pour la société de transport, notamment une meilleure expérience pour les passagers, un coût par déplacement moins élevé, une augmentation de l'achalandage, des opérations adaptées, et bien plus. En déplaçant de façon dynamique un plus grand nombre de personnes dans des véhicules moins nombreux, mais plus productifs, RideCo catalyse un changement générationnel dans la façon dont les gens se déplacent dans les villes et les villages. Cela entraîne des répercussions sur les sociétés de trois façons : les usagers passent moins de temps dans les transports en commun et passent plus de temps à faire ce qu'ils aiment; les exploitants de transport en commun augmentent leur achalandage et leur rentabilité; ensemble, la collectivité résout la congestion routière et réduit son impact environnemental.

« La Commission régionale des transports (RTC) du sud du Nevada est fière d'investir dans notre collectivité en continuant à mettre à l'essai de nouvelles technologies dans le cadre de projets pilotes comme RTC-OnDemand , a déclaré MJ Maynard, cheffe de la direction de la RTC du sud du Nevada. Notre partenariat avec RideCo nous a donné l'occasion de mettre davantage à l'essai l'efficacité du service sur demande et plus important encore, de déterminer si nous pouvons offrir de façon sécuritaire et fiable des options de transport en commun universelles qui permettent aux usagers du transport adapté de partager des trajets avec des passagers sur des horaires fixes à partir d'une seule plateforme. »

