Ricova souligne vingt années de valorisation des matières recyclables

BROSSARD, QC, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Ricova, seule entreprise intégrée de collecte, de tri et de revente de matières recyclables et de propriété entièrement québécoise, célèbre aujourd'hui son 20e anniversaire. Cette nouvelle étape de son développement marque deux décennies fructueuses de croissance, d'investissement et d'engagement à offrir une expertise supplémentaire dans la collecte, le tri et la valorisation des matières résiduelles au Québec.

Cet anniversaire devient, par ailleurs, une belle occasion de réitérer son contrat social auprès des citoyens, des clients et des partenaires afin d'offrir davantage de solutions en accord à leurs besoins et viser une gestion des matières résiduelles orientées vers le « zéro-déchet ». De plus, si l'entreprise est là depuis 20 ans, c'est aussi grâce à sa force principale : l'humain. Ce sont les femmes et les hommes qui font de Ricova ce qu'elle est aujourd'hui.

« Née à l'époque des premiers pas du Québec en matière de recyclage, Ricova annonce aujourd'hui une mission renouvelée, soit de Servir continuellement nos clients en valorisant les matières collectées et en investissant dans des procédés de recyclage pour être un leader du zéro-déchet », déclare le président de Ricova, Dominic Colubriale.

Un chef de file québécois depuis 20 ans

La naissance de Ricova en 2001 est arrivée à un moment crucial, car les exportations vers l'Asie étaient en pleine croissance à cette époque. Ainsi, Ricova s'est imposée comme la première entreprise d'envergure située dans l'est du Canada à exporter vers l'Asie des matières recyclables provenant du Québec et de l'Ontario.

Au cours des 20 dernières années, Ricova a réalisé des investissements importants et ciblés pour trouver des débouchés pour les produits recyclables sur le marché international. Ce faisant, Ricova est devenu, au fil des ans, un vrai leader dans la gestion responsable des matières résiduelles au Québec. C'est aussi dans cet esprit que Ricova a lancé, en 2007, son premier service de collecte de matières recyclables, puis a fait l'acquisition des opérations des centres de tri de l'Île de Montréal, après avoir parfait son expertise en gérant des opérations similaires à travers le Québec.

« Parce que le passé est garant de l'avenir, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires pour trouver des occasions pour tous les produits recyclables. Notre engagement ferme à augmenter la valeur des produits recyclables et à développer des liens étroits avec les marchés locaux et internationaux fait, aujourd'hui, de Ricova l'une des entreprises les plus innovantes dans l'industrie », conclut Dominic Colubriale.

