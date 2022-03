Ricova réfute les accusations de l'inspectrice du BIG

BROSSARD, QC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général de Ricova, Dominic Colubriale, a pris connaissance du rapport de l'inspectrice Brigitte Bishop, du Bureau de l'inspecteur général (BIG) de la Ville de Montréal. D'emblée, il réfute les conclusions apportées, qui ne sont pas conformes à la situation réelle.

« Je ne suis pas d'accord avec ce que l'inspectrice a conclu », explique Dominic Colubriale. « La réalité est que Ricova International achète les matières recyclables des centres de tri de Montréal à des prix généralement supérieurs à la moyenne mensuelle calculée par Recyc-Québec. Il n'y a là aucune manœuvre dolosive. »

Ricova International achète des matières recyclables de plusieurs centres de tri québécois, et ce depuis deux décennies. Les deux centres montréalais ont toujours bénéficié de conditions similaires à celles du marché et, depuis 2020, de prix généralement supérieurs à la moyenne.

Ricova a ainsi généré des profits pour la Ville de Montréal de près de 5 millions de dollars depuis le début des opérations en 2020. Un rapport juricomptable commandé et obtenu par Services Ricova auprès de KPMG appuie sa position - rapport qui avait été partagé au BIG.

« Nous prendrons le temps de bien analyser toutes les affirmations et ferons la lumière sur ce qui semble avoir été mal compris, entre autres en janvier dernier lorsque nous avons répondu aux questions de l'inspectrice du BIG. Il est important pour nous que les citoyens, au même titre que les élus, voient le travail que nous faisons et en comprennent tous les tenants et aboutissants. Nous prendrons le temps de l'expliquer au cours des prochains jours », conclut Dominic Colubriale.

À propos de Ricova

Ricova œuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables. Ricova procède à la collecte des matières résiduelles auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. L'entreprise assure aussi l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri.

Renseignements: Les médias intéressés à obtenir l'information supplémentaire rendue disponible dans les prochains jours peuvent s'adresser à [email protected]