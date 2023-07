Ricova inaugure une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé à Châteauguay

Projet visant la réduction des GES produits par le transport des matières de la collecte municipale

CHÂTEAUGUAY, QC, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Ricova a pu compter sur l'expertise reconnue de EBI Énergie afin de l'accompagner dans la construction d'une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) à Châteauguay pour alimenter sa flotte composée jusqu'à présent de presque 50 camions alimentés au GNC, ce qui représente plus de 30 % de sa flotte totale. La station comprend 15 bornes de remplissage, dont une permettant le remplissage d'un camion en moins de 20 minutes. Rappelons que le GNC émet jusqu'à 30 % moins de GES que le diesel et un seul plein permet de parcourir environ 500 kilomètres. Cet effort s'inscrit dans les actions du gouvernement fédéral de poursuivre la transition vers une économie plus propre.

« La station de remplissage au GNC que nous utilisons actuellement est située à Coteau-du-Lac, près de Salaberry-de-Valleyfield, alors que la majorité des camions au GNC procédant à la collecte municipale sillonnent les rues de la Rive-Sud. Cela représente des centaines de kilomètres supplémentaires chaque semaine qui viennent s'ajouter à un réseau routier déjà surchargé dans la région métropolitaine de Montréal. Cette solution nous fait économiser du temps, améliore notre bilan environnemental et allonge la durée de vie de nos camions : c'est gagnant-gagnant sur toute la ligne. J'aimerais remercier l'équipe d'EBI pour leur collaboration dans ce projet », a mentionné Stephan Bergeron, vice-président aux affaires municipales.

À propos de Ricova

En affaires depuis 2001, Ricova est l'entreprise entièrement québécoise la plus intégrée pour ses services de collecte, de tri et de valorisation de matières résiduelles et recyclables. Forte de sa flotte de plus de 150 camions, Ricova amorce un virage vers l'énergie verte en optant pour des camions propulsés au gaz naturel comprimé. Les matières recyclables et organiques représentent plus de 70 % des matières qu'elle collecte et transporte au Québec. L'entreprise assure aussi l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri au Québec comme ailleurs.

