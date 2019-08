Ricoh s'allie à Maple Leaf Sports & Entertainment pour favoriser une meilleure collaboration et une transformation du milieu de travail numérique

L'entreprise de sports professionnels et de divertissement accueille l'avenir du travail au moyen de nouvelles solutions de bureau agiles offertes par Ricoh qui permettent à MLSE de #Travaillerplusintelligemment

TORONTO, le 19 août 2019 /CNW/ - Ricoh a annoncé aujourd'hui son partenariat avec le chef de file du Canada en offre d'expériences sportives et de divertissement de première qualité, Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE). Ce partenariat est centré sur la transformation du milieu de travail numérique de MLSE et confie à Ricoh la dynamisation de sa transition d'un environnement de travail traditionnel vers un environnement qui est axé sur les gens et la collaboration. Il est conçu pour favoriser et améliorer les styles de travail individuels et utiliser l'espace plus efficacement, tout en mettant en place des améliorations en matière de flux de travaux et de logiciels pour aider à assurer que l'information confidentielle reste en sécurité.

La sécurité complète est importante pour MLSE, alors qu'il intègre une vaste gamme de données des partisans devant être protégées et gérées intelligemment. Pour ce faire, il met en place de nouveaux flux de travaux d'impression et de numérisation, alimentés par une mise en œuvre personnalisée d'une variété de technologies du portefeuille de Ricoh, y compris PaperCutMF et GlobalScan NX de Ricoh. Sous le nouveau système, les travailleurs seront en mesure de simplement marcher jusqu'à un appareil, numériser leur numéro d'employé et se retrouver immédiatement dans une expérience utilisateur personnalisée, où ils pourront numériser et imprimer à partir de plusieurs appareils et destinations, y compris le stockage dans le nuage, le courriel et un système de gestion de contenu (CMS) axé sur les flux de travaux. Le nouveau CMS permet aux employés d'accéder à l'information dont ils ont besoin au bon moment, au bon endroit et de la bonne façon, sans compromettre la sécurité.

De plus, MLSE planifie de réduire considérablement le nombre de postes de travail dans le bureau, encourageant des styles de travail diversifié, comme le travail mobile, le travail à distance et les postes de travail partagés les jours où les employés viennent au bureau. Les salles de réunion seront dotées d'écrans d'affichage plats interactifs (IFPD) qui font en sorte que la collaboration en personne et à distance est aussi efficace. La capacité des écrans de connecter avec divers appareils pour une participation intuitive et le partage d'information seront essentiels alors que MLSE effectue sa transition pour adopter des styles de travail diversifiés.

Glenn Laverty, président-directeur général, Ricoh Canada Inc. et vice-président principal, Strategy Office, Ricoh Amérique du Nord, avance : « En tant que société mère de sept équipes de sports professionnelles, MLSE comprend l'importance du travail d'équipe mieux que n'importe qui. Il sait qu'il est essentiel que tous les membres de l'équipe soient sur la même longueur d'onde, dans une réunion avec des participants dispersés dans le monde ou en imprimant un tableur à partir de l'autre côté de la pièce. Nous sommes fiers d'être le premier choix de MLSE pour favoriser le travail d'équipe et pour le guider dans la transformation de son milieu de travail. »

Le désir de MLSE de créer des équipes gagnantes, et de donner des championnats à sa ville et à ses partisans, a toujours été au cœur des valeurs de l'entreprise. Ça a amené MLSE à lutter pour croître constamment, développer des installations de calibre mondial et être au premier rang pour trouver des façons novatrices de faire vivre des émotions aux partisans. Dans le but de conserver ce désir de gagner, MLSE s'est tourné vers Ricoh pour aider à moderniser son équipement de travail, en raison de la grande expérience de l'entreprise dans la dynamisation des espaces de travail numériques avec des solutions de collaboration robustes qui aident à rendre l'information sécuritaire et accessible, peu importe où le travail des employés les amène.

Humza Teherany, directeur de la technologie et responsable du numérique, MLSE, exprime : « Avec une opération vaste et à rythme rapide, nous savions que nous devions donner à nos employés les bons outils pour collaborer sans problème, au bureau et à l'extérieur du bureau. Même si certains fournisseurs ont offert d'aider nos utilisateurs à adapter leur technologie, Ricoh était enclin à s'associer avec nous et à mieux adapter sa technologie à nos utilisateurs en développant un plan qui correspondait à nos besoins. »

De plus, pour soutenir le monde du travail de MLSE, Ricoh a étendu sa relation afin d'appuyer les équipes sur la glace et sur le terrain. Ainsi, les partisans peuvent s'attendre à voir de l'affichage sur les bandes aux parties des Maple Leafs, au-dessus du terrain lorsque les Raptors jouent et dans les autres propriétés de MLSE.

| À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Le groupe Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, et dont les ventes mondiales pour l'exercice financier se terminant en mars 2019 étaient de 2 013 milliards de yens (environ 18,1 milliards de dollars américains), possède des bureaux dans environ 200 pays et régions.

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.com.



