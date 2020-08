Les améliorations de la plateforme d'intégration intelligente de Ricoh abordent les besoins des entreprises en lien avec la sécurité et la visibilité

MISSISSAUGA, ON, le 4 août 2020 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a annoncé aujourd'hui des améliorations majeures à sa plateforme d'intégration intelligente de Ricoh, un aspect de son portefeuille de solutions de flux de travaux dans le nuage de Ricoh. Ces nouvelles améliorations abordent les inquiétudes de santé et de sécurité des entreprises dans ce « nouveau monde du travail, » afin de permettre aux employés de mieux partager et collaborer lorsqu'ils travaillent. Voici certaines des nouvelles fonctions : sécurité, rapports et gestion des appareils améliorés, relâchement de documents sécuritaire plus robuste (impression « pull » authentifiée) ainsi que des flux de travaux spécialisés pour certains environnements juridiques. Ces avancements représentent l'engagement de Ricoh en lien avec l'aide aux petites et moyennes entreprises en simplifiant les tâches quotidiennes avec une approche basée sur la plateforme. La technologie d'intégration intelligente de Ricoh est offerte en modèle d'abonnement modulaire et évolutif, soit directement ou par l'entremise d'un détaillant membre de la famille Ricoh, afin de s'adapter aux besoins de productivité numérique de n'importe quelle entreprise.

Eric Fletcher, vice-président, Marketing chez Ricoh Canada Inc., explique : « Lorsque nous avons lancé notre portefeuille de solutions de flux de travaux dans le nuage de Ricoh, nous nous sommes concentrés sur ce dont les clients avaient le plus besoin dans l'immédiat pour leur transformation numérique : la numérisation et la saisie d'information. Aujourd'hui, le besoin immédiat des clients se trouve dans des solutions qui abordent la santé de la main-d'œuvre et dans la gestion des coûts. Grâce à la combinaison de la technologie d'intégration intelligente ciblant la collaboration à distance, l'accès à l'information partout et en tout temps et son modèle d'abonnement, la plateforme de Ricoh fait les deux. »

L'authentification à l'appareil nécessite que les utilisateurs se connectent à des comptes individuels ou de groupe à l'imprimante multifonction avec un mot de passe ou une carte de proximité. Ces identifiants distincts peuvent être utilisés de diverses façons. Les administrateurs peuvent établir différents niveaux de permission; par exemple, le service de marketing pourrait avoir la permission d'utiliser l'impression couleur, alors que le service de paie pourrait être limité à l'impression en noir et blanc. L'authentification permet aussi l'impression « pull » sécurisée, qui demande que les utilisateurs se connectent à l'appareil afin de relâcher les tâches d'impressions de la liste d'attente, ce qui élimine la pratique de gaspillage non sécuritaire de laisser les impressions non réclamées dans le bac de sortie. Demander la connexion des utilisateurs aide aussi à générer des données plus précises et exploitables quant à l'utilisation de l'imprimante, qui peuvent être utilisés afin de prendre des décisions éclairées pour cerner les occasions d'amélioration.

Le complément juridique des solutions de flux de travaux dans le nuage de Ricoh simplifie et rend plus efficace le classement de documents électroniques pour un tribunal. Les tribunaux ont des limites spécifiques variées pour les fichiers, y compris la taille du fichier. Cette solution compare les fichiers à être envoyés aux exigences des tribunaux et les fragmente en conséquence, puis applique l'estampillage Bates s'il y a lieu.

Chacune de ces capacités est échelonnable de façon virtuelle à tout moment grâce au modèle d'abonnement en nuage des solutions de flux de travaux dans le nuage de Ricoh pour la modique somme de 13 $ par mois.

Pour obtenir plus d'informations à propos des solutions d'intégration intelligente de Ricoh, cliquez ici ou suivez Ricoh sur les réseaux sociaux sur Twitter , Facebook et LinkedIn .

Renseignements: Eric Fletcher, Vice-président, Marketing, Ricoh Canada, Inc., 905.268.5525, [email protected]

