La série PENTAX V comprend deux nouveaux produits novateurs : Ricoh annonce également de nouveaux ajouts à la série PENTAX U

PARSIPPANY, N.J., le 6 août 2020 /CNW/ - Ricoh Imaging Americas Corporation a annoncé aujourd'hui la série de jumelles et de longues-vues PENTAX V, une nouvelle gamme de produits dotés de caractéristiques uniques et multifonctions conçus pour améliorer grandement le fonctionnement et l'ergonomie d'un vaste éventail d'applications. Les deux premiers modèles sont les jumelles PENTAX VD 4X20 WP avec un design amovible novateur et les longues-vues PENTAX VM 6X21 WP, conçues pour faciliter les observations à distance rapprochée.

Ayant un design durable, fiable et étanche**, les deux modèles de la nouvelle série PENTAX V sont idéaux pour être utilisés lors d'événements sportifs extérieurs, de concerts et de représentations théâtrales et dans des emplacements, comme des plages et des chutes d'eau ou sous la pluie.

L'appareil PENTAX VD 4X20 WP est les premières jumelles « trois en un »*. Comme des jumelles traditionnelles, les jumelles PENTAX VD 4X20 WP offrent une excellente vision agrandie du sujet. Toutefois, le design novateur permet aussi à l'utilisateur de séparer les deux lunettes et de les utiliser indépendamment comme deux longues-vues ou assemblez les deux lunettes pour faire un seul télescope puissant avec un agrandissement de 16 fois.

Avec une surface antidérapante enrobée de caoutchouc et un ajustement à bascule de l'objectif, la longue-vue PENTAX VM 6x21 WP peut être tenue sécuritairement et ajustée en utilisant une seule main, ce qui la rend idéale pour le trekking ou la randonnée. Ayant une distance minimale de mise au point d'environ 27,5 pouces et une vaste latitude d'ajustement de mise au point, cette longue-vue peut être utilisée pour des applications allant des vues agrandies d'un paysage lointain jusqu'aux observations de près de petits objets.

Deux accessoires optionnels étendent les capacités de la longue-vue PENTAX VM 6x21 WP. Un support optionnel, le Macro Stand V-MS1, permet à la longue-vue d'être utilisée comme microscope capable d'agrandir environ 18 fois. L'adaptateur de téléphone intelligent (adaptateur de téléphone intelligent V-SA1) permet de prendre des photos et de filmer avec un téléphone intelligent. Les deux accessoires et la longue-vue VM 6x21 WP sont disponibles dans la trousse de découverte PENTAX VM 6x21 WP.

Ricoh a également annoncé le lancement des jumelles à prismes triangulaires PENTAX UD 9X21 et PENTAX UD 10X21. En raison du poids léger et du design compact de n'importe quelles jumelles PENTAX, ces modèles très faciles à transporter offrent un plus grand agrandissement que la plupart des autres jumelles compactes actuellement sur le marché.

Malgré qu'elles sont de la grandeur de la paume d'une main, ces jumelles offrent un agrandissement 6 à 8 fois plus grand que les modèles de tailles similaires. Les jumelles PENTAX UD 9X21 incorporent des optiques multicouches (une série de couches de lentilles identiques à celles des modèles de classe supérieure) pour assurer une vision claire et nette. Les optiques PENTAX UD 10X21 offrent une puissance encore plus grande d'agrandissement de 10 fois, tout en conservant la même taille d'appareil. Avec un choix de deux agrandissements, la série d'appareils PENTAX UD assure une vision agréable d'une variété d'applications, tout en ayant une excellente rentabilité.

Les jumelles PENTAX UD 9X21 sont disponibles en cinq couleurs différentes pour répondre aux préférences de couleur des utilisateurs.

| Prix et disponibilité |

La série de jumelles PENTAX V et PENTAX UD sera disponible en septembre dans des points de vente sélectionnés Ricoh Imaging à l'échelle mondiale au prix de vente suggéré par le fabricant de 99,99 $ à 329,99 $ en fonction du modèle.

| Fonctions principales du nouvel appareil PENTAX VD 4X20 WP |

1. Design amovible, trois en un

Fonctions des jumelles : utilisées comme des jumelles traditionnelles pour offrir une excellente vision du sujet agrandi de 4 fois.

Fonctions des longues-vues : en déconnectant les deux lunettes, peuvent être utilisées comme deux longues-vues indépendantes avec un agrandissement de 4 fois. Contrairement aux jumelles, qui demandent un ajustement par rapport à l'écart interpupillaire et la dioptrie pour chaque utilisateur, ces longues-vues permettent aux utilisateurs d'observer le sujet avec seulement une mise au point.

Fonctions du télescope : en connectant les deux lunettes une sur l'autre, elles deviennent un télescope qui agrandi 16 fois.

* À compter du 12 juillet 2020, en fonction de la recherche de RICOH IMAGING.

2. Rendement optique exceptionnel

Toutes les surfaces réfléchissantes des éléments optiques et des prismes ont plusieurs couches pour éviter la réflexion excessive. En traitant les prismes triangulaires avec un revêtement en phase et des prismes auxiliaires avec des diélectriques à très haute résolution, ce modèle améliore la transmissivité et offre un excellent rendement d'imagerie grâce à une vision vive, nette et à contraste élevé du sujet avec un minimum d'éblouissement et d'images fantômes.

3. Structure lavable et étanche

Ayant une structure résistante aux intempéries* (l'équivalent de JIS Class 7; protégé contre l'immersion à un mètre sous l'eau), ce modèle peut être rincé à l'eau et peut être utilisé en toutes conditions météorologiques.

** Ne peut pas être utilisé sous l'eau.

4. Autres

Courroie de cou exclusive, qui agit également comme deux courroies de main pour les longues-vues Anneaux oculaires en hélice, avec un rangement en un seul geste Adaptateur de trépied TP-3 facultatif (actuellement disponible) pour être installé sur un trépied

| Fonctions principales du nouvel appareil PENTAX VM 6X21 WP |

1. Fonctionnement sans effort, à une seule main

Ayant un design compact de la grandeur de la paume d'une main, ce modèle offre une surface antidérapante enrobée de caoutchouc pour assurer une prise ferme pour une main ou l'autre. Son mécanisme d'ajustement à bascule de l'objectif assure une mise au point facile de l'objectif par la main qui tient l'appareil, ce qui permet à l'utilisateur d'observer un sujet avec une seule main tout en faisant du trekking ou de la randonnée, ou en transportant un sac avec l'autre main.

2. Vision nette et lumineuse

Toutes les surfaces réfléchissantes des éléments optiques et des prismes ont plusieurs couches pour éviter la réflexion excessive. En plus du revêtement en phase appliqué au prisme triangulaire, ce modèle améliore la transmissivité et offre un excellent rendement d'imagerie grâce à une vision vive, nette et à contraste élevé du sujet avec un minimum d'éblouissement et d'images fantômes.

3. Accessoires spécialisés qui améliorent grandement ses capacités

En couplant ce modèle à un téléphone intelligent en utilisant l'adaptateur de téléphone intelligent facultatif V-SA1* permettra à l'utilisateur d'observer une vue agrandie spectaculaire du sujet sur l'écran du téléphone et de prendre des images avec celui-ci. De plus, en fixant un support macro V-MS1 facultatif, il peut être utilisé comme microscope avec un agrandissement d'environ 18 fois pour observer de façon agrandie d'objets microscopiques. Lorsque l'objet est sombre en raison de l'ombre de la longue-vue durant l'observation, vous pouvez l'étudier en l'illuminant grâce à la lumière DEL intégrée. Également, utiliser l'adaptateur de téléphone intelligent V-SA1 peut considérablement agrandir l'éventail des fonctions de l'unité principale, y compris la capacité de prendre des photos et d'enregistrer des images en plan très rapproché.

* Selon la taille de votre téléphone intelligent et la position de l'objectif de l'appareil photo, vous pourriez ne pas être en mesure de le fixer.

4. Structure lavable et imperméable

Ayant une structure étanche* (l'équivalent de JIS Class 7; protégé contre l'immersion à un mètre sous l'eau), ce modèle peut être rincé à l'eau et peut être utilisé en toutes conditions météorologiques.

** Ne peut pas être utilisé sous l'eau.

5. Autres

Vaste latitude d'ajustement de mise au point (70 cm à l'infini), pour une observation rapprochée de sujets à proximité Boîtier de transport exclusif, avec une boucle de ceinture des deux côtés pour faciliter le rangement et le retrait de n'importe quel côté du corps de l'utilisateur Contenant pour trépied, pour une installation facile d'un trépied sans adaptateur

| Fonctions principales du nouvel appareil PENTAX UD |

1. Design compact et léger

La série d'appareils PENTAX UD est dotée d'une structure compacte de la taille de la paume d'une main et pèse environ 195 grammes (6,9 onces) : les plus légères de toutes les jumelles PENTAX existantes. Son design compact et facile à tenir assure une excellente portabilité dans une vaste gamme d'applications, de l'observation de la nature observation au visionnement de sports, de concerts et de spectacle de théâtre.

2. Vision claire et nette

En raison de l'incorporation d'optiques à plusieurs couches conçues pour éliminer la réflexion excessive, la série d'appareils PENTAX UD offre une vision claire et nette du sujet sans éblouissement et image fantôme. L'appareil PENTAX UD 9X21 est doté d'optiques à plusieurs couches (un revêtement à plusieurs couches appliqué à toutes les surfaces de lentilles réfléchissantes) afin d'assurer une vision particulièrement claire du sujet.

(Remarque : L'appareil PENTAX UD 10X21 a une seule lentille à plusieurs couches, alors que les autres lentilles ont une seule couche de revêtement.)

3. Autres fonctions

Une distance minimale de mise au point d'environ trois mètres pour une vision nette des sujets à proximité

Anneaux de dioptrie antidérapants pour un justement du dioptre sans erreur

adaptateur de trépied TP-3 facultatif (actuellement disponible) pour être installé sur un trépied

♦ Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Spécifications de l'appareil PENTAX VD

Fonctions / modèles VM 6x21 WP Agrandissement 6 x Diamètre réel de l'objectif 21 mm Champ de vision réel 8,2° Champ de vision à 1 000 m Champ de vision à 1 000 verges 143 m, 429 pi. Ouverture de la pupille de sortie 3,5 mm Dégagement oculaire 17,8 mm Luminosité relative 12,3 Distance minimale de mise au point [Normale] Environ,1,5 m / [Près]0,7 m

[Normale] Environ,4,9 pi/ [Près]2 pi Dimension Hauteur Environ 68 mm

Environ 2,7 po Largeur Environ 101 mm Environ 4,0 po Profondeur Environ 39 mm

Environ 1,5 po Poids Environ 150 g

Environ 5,3 oz. Accessoires Boîtier, courroie de cou

Spécifications de l'appareil PENTAX UD

Fonctions / modèles UD 9X21 UD 10X21 Type À prismes triangulaires, objectif central Agrandissement 9 x 10 x Diamètre réel de l'objectif 21 mm Champ de vision réel 6,0° 5,4° Champ de vision à 1 000 m

Champ de vision à 1 000 verges 105 m

344 pi 9 m

308 pi Ouverture de la pupille de sortie 2,3 mm 2,1 mm Dégagement oculaire 9,9 mm 8,5 mm Luminosité relative 5,3 4,4 Latitude de mise au point Environ 3 m à l'infini

Environ 9,9 pi à l'infini Largeur de l'œil (distance oculaire)

ajustable Environ 58 mm à 72 mm

(environ 2,3 po à 2,8 po) Dimension Hauteur Environ 87 mm

Environ 3,4 po Largeur Environ 108 mm

Environ 4,3 po Profondeur Environ 38 mm

Environ 1,5 po Poids Environ 195 g (6,9 oz) Accessoires Boîtier, courroie, capuchon de lentille oculaire

| À propos de Ricoh Imaging Americas Corporation |

Ricoh Imaging Americas Corporation est une filiale de Ricoh Company Ltd., une multinationale se spécialisant en technologies de bureau, en solutions d'impression de production, en systèmes de gestion de documents et en services TI. Avec son siège social à Tokyo, Ricoh Company Ltd. fait partie du groupe Ricoh, qui a des bureaux dans plus de 200 pays et régions.



L'entreprise qui opère en tant que Ricoh Company Ltd. a été originellement fondée en 1919, sous le nom d'Asahi Optical Joint Stock Co. et a lancé son premier appareil photo SLR dans les années 1950 sous le nom de PENTAX. Aujourd'hui, l'entreprise continue de produire la série d'appareils photo, de lentilles et d'optique de sport primée au riche héritage PENTAX DSLR ainsi que l'offre de Ricoh d'appareils photo numériques raffinés et compacts, connus pour leur riche et vaste éventail de caractéristiques.



Pour plus d'information, visitez www.ricoh-imaging.ca .

