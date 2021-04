MISSISSAUGA, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - C'est avec plaisir que Ricoh Canada Inc. annonce sa commandite de la cérémonie de remise de prix CanadianSME National Business Awards de 2020. En tant que partenaire de niveau or pour la cérémonie de cette année, il s'engage à appuyer les petites et moyennes entreprises (PME) s'étant adaptées aux défis de la dernière année.

Cet événement a pour but de célébrer les efforts des PME et leurs réussites partout au Canada. La résilience de ces piliers de l'économie témoigne de leurs accomplissements ainsi que de leur capacité à adapter des innovations, la numérisation et de nouvelles stratégies de marché.

La cérémonie virtuelle de cette année aura lieu le 30 avril 2021, de 17 h à 19 h (HNE). Elle sert également de précieuse occasion de réseautage pour les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises, qui peuvent ainsi transmettre leurs connaissances et échanger sur leur expérience en ce qui a trait au fait de surmonter les obstacles au succès.

« En tant que commanditaire de niveau or pour la cérémonie de remise de prix CanadianSME National Business Awards de cette année, nous sommes ravis de faire partie d'un réseau accordant véritablement de l'importance aux contributions et aux réalisations des entrepreneurs canadiens et des propriétaires de petites entreprises, a dit Eric Fletcher, vice-président, Marketing, chez Ricoh Canada. Pour nous, les PME font partie intégrante du milieu des affaires et sont essentielles à la croissance de l'économie et à la création du changement - pour le mieux. »

La cérémonie de cette année vise à célébrer les PME issues d'un large éventail de secteurs, d'étapes de carrière et de jalons franchis au sein de l'économie du pays. Pour obtenir plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez : www.smeawards.ca.

À propos de CanadianSME

En tant que publication nationale ayant de gros projets pour l'avenir, CanadianSME signifie l'émancipation des PME canadiennes et cherche à poursuivre cette mission au moyen du lancement du CanadianSME Business Magazine pour armer les PME des connaissances et des points de vue spécialisés de chefs de file de l'industrie. Le magazine renferme du contenu passionnant et abrite les besoins des entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes.

Le CanadianSME Business Magazine est le fruit de la passion et de l'admiration envers les entrepreneurs. Étant donné le rôle si essentiel des PME dans le monde des affaires au Canada et l'énorme apport de celles-ci à l'économie, CanadianSME a été créée pour offrir un réseau de soutien indispensable aux propriétaires d'entreprises qui travaillent dur.

Pour en savoir plus, visitez www.canadiansme.ca/.

Pour obtenir plus d'informations à propos de Ricoh, veuillez visiter www.ricoh.ca ou suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

| À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans, et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, des services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.



Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2020, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 008 milliards de yens (environ 18,5 milliards de dollars américains).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.com.

