Ricoh Canada s'associe à Women of Influence pour animer la remise des prix « Top 25 Women of InfluenceTM » 2022 : une célébration des modèles diversifiés du Canada

MISSISSAUGA, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - En célébrant et en honorant les réalisations des modèles féminins les plus inspirants du Canada qui ont laissé leur marque et initié un changement durable, Ricoh Canada Inc. est fier d'étendre son partenariat avec Women of Influence pour la troisième année consécutive en tant que commanditaire principal de la cérémonie de remise de prix virtuelle « Top 25 Women of Influence » 2022, le 8 mars 2022.

Nous pouvons faire une différence pour la création d'un monde inclusif et inspirer un changement durable, pour le mieux. Tweet this Ricoh Canada s'associe à Women of Influence pour animer la remise des prix « Top 25 Women of Influence » 2022 : une célébration des modèles diversifiés du Canada (Groupe CNW/Ricoh Canada Inc.)

L'événement annuel reconnaît les réalisations extraordinaires de modèles diversifiés qui ont brisé les barrières, ont atteint des sommets impressionnants dans leur carrière ou ont amorcé d'importantes conversations pour créer un avenir meilleur et une société plus inclusive.

Le partenariat de Ricoh avec Women of Influence renforce son engagement continu envers le soutien et la dynamisation des communautés à l'échelle du Canada et sur la scène mondiale qui dit qu'ensemble, nous pouvons faire une différence pour la création d'un monde inclusif et égalitaire et inspirer un changement durable, pour le mieux.

Mike Fast, président-directeur général de Ricoh Canada, affirme : « Nous sommes fiers de continuer notre partenariat avec Women of Influence célébrant l'émancipation et le leadership qui met en lumière les réalisations inspirantes des femmes partout au Canada. Appuyer les personnes autour de nous à accueillir la diversité et à favoriser l'égalité dans notre société est notre façon d'incarner La façon Ricoh afin qu'ensemble, nous puissions être le changement pour un avenir meilleur. »

Alicia Skalin, coprésidente et directrice générale, Événements et programmation, souligne « Notre objectif est de célébrer et de partager les histoires inspirantes des modèles canadiens qui ont eu un impact et redéfinissent l'essence de notre pays. »

La cérémonie de remise de prix « Top 25 Women of InfluenceTM » de cette année se tiendra virtuellement le 8 mars et inclura une discussion informelle avec Siila Watt-Cloutier, gagnante du prix « Lifetime Achievement » de 2022, qui sera honorée pour ses contributions remarquables en tant que défenseure de l'environnement, de la culture et des droits de la personne, des salles de discussion d'inspiration avec les bénéficiaires de prix et bien plus encore. Pour plus d'informations à propos de l'événement, la liste complète des lauréats ou pour acheter des billets, veuillez visiter le site Web de l'événement ici.

| Au sujet de Women of Influence |

Women of Influence, qui a maintenant 28 ans, est l'une des principales organisations en Amérique du Nord offrant des avenues visant l'avancement des femmes et l'égalité des genres en milieu de travail. Grâce à ses événements mondiaux, à ses médias numériques, à ses prix phares et à ses services de consultation, Women of Influence touche une communauté diversifiée d'hommes et de femmes professionnels, au Canada comme à l'international. En donnant des idées, de l'inspiration et son point de vue sur des enjeux importants et en créant des occasions pour favoriser les rapprochements, elle fait bouger les choses pour les femmes d'aujourd'hui. Parmi ses événements phares, on retrouve les prix « Top 25 Women of Influence » et les prix RBC pour les femmes entrepreneures canadiennes. Pour plus d'information, visitez www.womenofinfluence.com.

|À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment, et ce, peu importe l'endroit où ils se trouvent.

Grâce aux connaissances enrichies et aux capacités organisationnelles que Ricoh a développées au cours de ses 85 ans d'histoire, l'entreprise est l'un des plus importants fournisseurs de services numériques et de gestion de l'information ainsi que de solutions d'impression et d'imagerie conçues pour appuyer la transformation numérique et optimiser le rendement des entreprises.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh mène des opérations majeures partout dans le monde. De plus, ses produits et ses services sont maintenant à portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2021, le groupe Ricoh avait réalisé des ventes mondiales de 1 682 milliards de yens (environ 15,1 milliards de dollars américains).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.ca.

© 2022 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur entreprise respective.

SOURCE Ricoh Canada Inc.

Renseignements: Eric Fletcher, vice-président, Marketing, Ricoh Canada Inc., 905 268-5525, [email protected]; Erica Hamilton, directrice, Événements et marketing, Women of Influence, 416 892-0884, [email protected]