Ricoh Canada présente eForms Manager pour conférer aux entreprises une mobilité à leur information et favoriser l'efficacité de leurs flux de travaux

eForms Manager offre une solution automatisée de gestion des flux de travaux à programmation schématisée ou sans programmation visant à capturer, à communiquer et à déplacer l'information rapidement pour un vaste éventail de besoins d'affaires.

MISSISSAUGA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a le plaisir d'annoncer le lancement d'eForms Manager, qui s'inscrit dans ses solutions de gestion des procédures d'affaires. De nos jours, le besoin de simplifier la collecte d'information, de démocratiser l'automatisation et d'améliorer l'efficacité des flux de travaux est encore plus présent pour soutenir le travail hybride et la continuité des opérations. eForms Manager est une puissante solution automatisée de gestion des flux de travaux qui permet aux entreprises de toute taille, qu'il s'agisse de PME de toute petite envergure ou de grandes entreprises, d'accélérer la capture, la communication et le déplacement de l'information en rationalisant la distribution des données et des procédures numériques, assurant ainsi une efficacité optimale.

« eForms Manager de Ricoh permet aux organisations de s'adapter et de répondre à l'évolution rapide des besoins d'affaires en un rien de temps. Cette plateforme signifie que nos clients peuvent numériser leurs procédures manuelles nécessitant une programmation schématisée ou aucune programmation dans un délai plus court, et ce, sans avoir à recourir à une personnalisation coûteuse ou à posséder un talent en programmation », a affirmé Craig Brown, directeur général, Produits et solutions, Ricoh Canada. « À l'ère du travail hybride actuelle, nous devons nous adapter en éliminant toute source de friction des procédures d'affaires au moyen de flux de travaux automatisés et de procédures numériques qui appuient le travail hybride et se traduisent par des méthodes rapides et une réduction du nombre de tâches manuelles et du traitement de documents papier. »