Ricoh Canada dévoile des casiers intelligents qui redéfinissent l'espace de travail au bureau pour appuyer les modèles et les procédures de travail hybride

Les casiers intelligents de Ricoh donnent les moyens aux organisations de redéfinir les espaces de travail de leurs bureaux, grâce à des solutions avancées d'entreposage qui favorisent des gains d'efficacité en transformant la manière dont les ressources sont gérées, du courrier et des colis entrants au contrôle des stocks de grande valeur. Les casiers intelligents pour l'extérieur et l'intérieur sont contrôlés intelligemment par un logiciel intégré qui offre un accès gérable 24 heures sur 24, sept jours sur sept, un suivi de l'usage du début à la fin, de l'automatisation et des capacités complètes de production de rapports par les administrateurs, pour garantir la transparence, l'imputabilité et la sécurité.

Le caractère évolutif de cette offre novatrice fait en sorte qu'elle convient à un vaste éventail d'utilisations, comme celles-ci :

Casiers de jour en entreprise

Donnez aux employés et aux visiteurs un endroit temporaire et sécurisé pour ranger leurs effets personnels pendant qu'ils se trouvent au bureau. Les utilisateurs peuvent réserver un casier en toute commodité depuis leur appareil mobile ou en réserver un à la demande depuis une console à écran tactile. Aidez à rendre la réception « sans contact » en plaçant les cartes d'accès des visiteurs à un endroit où ceux-ci peuvent les récupérer et les retourner en toute sécurité.

Casiers pour la gestion des stocks TI et des actifs

Améliorez la gouvernance des stocks de votre entreprise, y compris les actifs TI, les consommables et les articles de papeterie. Ayez un contrôle absolu sur vos actifs pour connaître le moment où on les a pris, savoir pendant combien de temps on les a pris et savoir à quel moment on les a retournés.

Casiers pour la gestion du courrier et des colis

Donnez la possibilité aux employés de ramasser et d'entreposer les colis en lieu sûr, pour ainsi économiser du temps et alléger la charge de travail des employés travaillant dans la salle de courrier.

Services de gestion des commandes pour la vente au détail

Répondez aux besoins des clients qui souhaitent réaliser des achats en ligne et les ramasser en magasin en faisant en sorte qu'il soit possible de ramasser leur commande la même journée, et ce, par l'entremise d'un service sans contact.

Nos méthodes de travail ont changé, et les entreprises de toute taille évoluent rapidement pour répondre aux besoins changeants de leurs clients et de leurs employés tout en inventant des façons d'augmenter leur compétitivité à l'ère du numérique. Les casiers intelligents de Ricoh conviennent aux besoins des entreprises de s'adapter avec rapidité et souplesse afin de prospérer dans le nouveau monde du travail, mais aussi afin de redéfinir le changement - pour le mieux.

