La marque de contraceptifs reconnue et digne de confiance Evra® rejoint le portefeuille croissant de Searchlight au Canada qui comprend le premier contraceptif oral combiné Nextstellis®, l'anneau vaginal contraceptif Haloette® et la gamme non hormonale de dispositifs intra-utérins (DIU) Mona Lisa®

BUDAPEST, Hungary et MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Gedeon Richter Plc. (« Richter ») et Pharmaceutique Searchlight inc. (« Searchlight ») sont heureuses d'annoncer l'engagement de Searchlight à assumer toutes les activités canadiennes de distribution et de promotion pour Evra®, un timbre contraceptif transdermique. Cette transition, qui couvre les responsabilités réglementaires, de distribution et de promotion au Canada, découle de l'acquisition des droits (anciennement américains) de la marque Evra® par Richter de Janssen Pharmaceutica NV, une filiale en propriété exclusive de Johnson & Johnson, en décembre 2020. Cette transaction permettra aux patientes de l'ensemble du Canada qui ont choisi Evra® de continuer à accéder à cette méthode contraceptive en toute confiance. Selon les données d'IQVIA (provenant des pharmacies et des hôpitaux canadiens), le timbre Evra® a généré des ventes de 12 millions de dollars canadiens au Canada au cours de l'année civile 2021.

« Les Canadiennes font depuis longtemps confiance à l'efficacité et à l'innocuité du timbre Evra®, comme en témoigne la part durable de la marque sur le marché des contraceptifs », a déclaré Mark Nawacki, président-directeur général de Pharmaceutique Searchlight. « Evra® est la seule option transdermique sur le marché canadien, ce qui en fait une solution de remplacement essentielle aux produits sous forme de pilules à base d'éthinyl estradiol au Canada. Nous sommes fiers de nous associer à Richter, une entreprise aussi engagée envers la santé des femmes que Searchlight, pour garantir l'autonomisation des Canadiennes et de leurs fournisseurs de soins de santé et leur permettre un accès fiable à des options pour la gestion de leurs besoins en matière de contraception ».

« C'est avec une grande satisfaction que nous confirmons une nouvelle réussite mondiale pour l'activité principale de Richter dans le domaine de la santé des femmes », a ajouté Erik Bogsch, président de Gedeon Richter. « Nous sommes convaincus que Pharmaceutique Searchlight fournira d'excellents services aux Canadiennes qui adoptent ce produit. »

À propos d'Evra®

Evra® a été approuvé pour la première fois par Santé Canada en 2002 comme contraceptif à prise hebdomadaire. Il demeure à ce jour le premier et le seul timbre contraceptif transdermique offert aux patientes canadiennes.

Evra® est un timbre carré qui doit être appliqué sur le bas de l'abdomen, les fesses, le haut du torse ou la partie externe de l'arrière-bras. Chaque timbre doit être porté pendant sept jours avant d'être remplacé, pendant trois semaines. La quatrième semaine est sans traitement, comme pour les contraceptifs oraux.

À propos de Pharmaceutique Searchlight (Searchlight Pharma)

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file canadien des soins de santé spécialisés. L'entreprise déploie les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé afin d'offrir des produits de santé spécialisés à la fois innovants et uniques. Axée principalement sur la santé des femmes, l'urogynécologie et l'urologie, notre équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-nous, apprenez-en plus sur nos activités et découvrez notre portefeuille de produits au www.searchlightpharma.com/fr.

À propos de Richter

Gedeon Richter Plc. (www.gedeonrichter.com), dont le siège social est situé à Budapest, en Hongrie, est une importante entreprise pharmaceutique d'Europe centrale et orientale, avec une présence directe en expansion en Europe occidentale, en Chine et en Amérique latine. Ayant atteint une capitalisation boursière de 4,4 milliards d'euros (5 milliards de dollars américains) à la fin de 2021, les ventes consolidées de Richter se sont élevées à environ 1,8 milliard d'euros (2,1 milliards de dollars américains) au cours de la même année. Le portefeuille de produits de Richter couvre de nombreux soins thérapeutiques importants, notamment les soins de santé de la femme, le système nerveux central (SNC) et les traitements cardiovasculaires. Disposant de la plus grande unité de recherche et développement d'Europe centrale et orientale, l'activité de recherche première de Richter se concentre sur les troubles du SNC. Grâce à son expertise largement reconnue dans le domaine de la chimie des stéroïdes, Richter est un acteur majeur dans le secteur de la santé des femmes dans le monde entier. L'entreprise Richter est également active dans le développement de produits biosimilaires.

SOURCE Searchlight Pharma Inc.

Renseignements: Richter : Investisseurs : Katalin Ördög : +36 1 431 5680 ; Médias : Zsuzsa Beke : +36 1 431 4888 ; Searchlight : Mark Nawacki, CPA, CA, MBA, Président-directeur général : 514 613-1513, [email protected]