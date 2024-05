Richard Bergevin succèdera à Josée Scalabrini à la présidence de la FSE-CSQ

QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Réunis en conseil fédéral à Québec, les syndicats membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) ont chaleureusement élu par acclamation celui qui les présidera à partir du 1er juillet 2024, M. Richard Bergevin, actuellement président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE-CSQ).

Cette élection fait suite à l'annonce du départ à la retraite, le 30 juin prochain, de Mme Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ depuis 11 ans. Mme Scalabrini avait gracieusement accepté de reporter son départ d'un an afin de pouvoir conclure la négociation nationale pour le renouvellement de la convention collective des enseignantes et enseignants.

« C'est avec beaucoup d'énergie et de détermination que j'entamerai en juillet ces nouvelles fonctions auprès d'une instance solide et mobilisée pour la cause enseignante. Forts de l'important héritage syndical de Mme Scalabrini, nous travaillerons notamment à attirer et à retenir les enseignants dans notre profession, en les consultant fréquemment sur les enjeux qui les préoccupent. Nous poursuivrons le travail de valorisation de la profession tout en nous assurant de défendre les droits et l'autonomie professionnelle des enseignantes et enseignants. Pour améliorer la situation, plus que jamais, les décisions qui seront prises en éducation devront tenir compte de nos propositions », a signifié M. Bergevin.

Enseignant de sciences au secondaire depuis 1992, Richard Bergevin est détenteur d'un baccalauréat en physique et d'un certificat en enseignement de l'Université de Sherbrooke. Il a été administrateur à l'Association des professeurs de sciences du Québec et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke en didactique des sciences. Cumulant 12 ans à la présidence du SEE-CSQ, il est membre du comité exécutif de la FSE-CSQ depuis 2 ans.

La FSE-CSQ regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignants du Québec (APEQ-QPAT). Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

