M. Malloy, qui demeurera président du conseil d'administration de Victaulic commente ainsi cette nomination : « Rick a toujours fait preuve de l'intelligence, du jugement et du courage nécessaires pour prendre des décisions éclairées et parfois difficiles, tout en préservant compassion et sollicitude pour tous ceux qui sont associés à Victaulic - les employés, les clients, les actionnaires et notre collectivité. » Depuis qu'il s'est joint à Victaulic en 2009, Rick a renforcé l'engagement de longue date de l'entreprise envers l'innovation. Sous sa direction, le portefeuille de brevets de Victaulic a connu une croissance considérable avec l'émission de plus de 3 200 brevets à l'échelle mondiale, alors que notre organisme de recherche et de développement a doublé de taille.

Depuis l'obtention de son premier brevet en 1919, Victaulic est devenu le chef de file mondial de la fabrication de solutions d'assemblage de tuyaux mécaniques. Les systèmes de Victaulic sont à l'œuvre dans plus de 140 pays dans diverses entreprises et plusieurs domaines, notamment l'extraction et le traitement du pétrole et du gaz, le traitement des produits chimiques, l'exploitation minière, la production d'électricité, le traitement de l'eau et des eaux usées, les installations militaires, la construction navale et le transport maritime, la plomberie, le chauffage, la climatisation et les systèmes de protection contre les incendies.

L'an dernier, Victaulic a célébré son centenaire en tant qu'entreprise familiale, ajoutant près d'un million de pieds carrés aux activités de fabrication de l'entreprise. Ces investissements comprenaient un nouveau centre de fabrication ultramoderne de 400 000 pieds carrés à Lehigh Valley, en Pennsylvanie, ainsi que des investissements et l'agrandissement des installations de l'entreprise à Dalian, en Chine, à Drezdenko, en Pologne, et en Ontario, au Canada.

