RFSPI salue l'interventionnisme économique du premier ministre et appelle le gouvernement à étendre sa politique d'achat local aux services professionnels

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une entrevue accordée à La Presse, ce lundi, le premier ministre François Legault a dévoilé son plan pour encourager le nationalisme économique et relancer l'économie québécoise. Le Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes salue cet interventionnisme nécessaire et rappelle que la politique d'achat local du gouvernement doit également s'étendre à l'industrie des services professionnels. Malgré la diversité et l'expertise des firmes de services professionnels à propriété québécoise, une part non négligeable des mandats gouvernementaux continue d'être attribuée à des firmes à propriété étrangère.

« Ces annonces sont particulièrement bienvenues pour la relance de l'économie nationale », explique Olivier Laquinte, porte-parole du Regroupement. Nous estimons cependant que notre industrie doit également faire partie intégrante de ce plan. « Elle constitue un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de notre économie en jouant un rôle de catalyseur dans la relance économique pour accompagner les décideurs à surmonter les défis posés par cette crise et créer davantage de richesse au Québec ».

Dans la continuité de son entrevue accordée à La Presse, M. Legault s'est entretenu avec son ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon pour « identifier les secteurs dans lesquels, on va être très généreux avec les entreprises qui ont des projets pour produire plus au Québec ». Le Regroupement compte bien faire partie de ces secteurs prioritaires et rappelle que les firmes de services professionnels indépendantes à direction et à propriété québécoises constituent un secteur clé de l'économie québécoise. Elles emploient plus de 127 000 personnes dans des structures de 10 personnes et plus, et livrent annuellement près de 12 milliards de dollars de services au Québec.

Le collectif a appelé le gouvernement à accélérer la transformation des entreprises et industries québécoises en commençant notamment par réviser les critères d'attribution des mandats gouvernementaux pour favoriser la propriété locale. « Nous pensons qu'à qualité de service égale, le gouvernement devrait favoriser les entreprises locales. En bout de ligne, nous estimons que plus de 70 % des mandats devraient ainsi être octroyés à des firmes à propriété québécoise. On en est encore loin, ajoute Olivier Laquinte. »

Le regroupement déplore que ces règles n'aient pas changé depuis plus de vingt et considère leur révision prioritaire afin de permettre au gouvernement de se doter d'une véritable politique d'achat locale qui accorde autant d'importances aux services professionnels qu'aux biens produits et manufacturés au Québec.

À propos de RFSPI

Réunissant 225 firmes de services professionnels indépendantes en comptabilité, en relations publiques, en communication, en gestion, en publicité, en opérations, en recrutement, en technologies, en ressources humaines, en droit et en stratégie, le RFSPI souhaite jouer un rôle prépondérant dans la relance de l'économie québécoise. Le RFSPI constitue une voix forte et rassembleuse de l'industrie des services professionnels de direction et de propriété québécoise. Pour en savoir plus : firmesindependantes.com

