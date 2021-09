Reynolds annonce un nouveau partenariat avec DealerCorp Solutions

Le fournisseur de solutions de vente au détail d'automobiles ajoute deskit™ à sa gamme de produits

DAYTON, Ohio, le 31 août 2021 /CNW/ - La société Reynolds et Reynolds a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat au Canada avec DealerCorp Solutions, une entreprise de logiciels axée sur le développement d'applications infonuagiques de haute qualité pour l'industrie automobile. Grâce à ce partenariat, Reynolds deviendra un revendeur autorisé de deskit, le produit par excellence de DealerCorp.

Deskit est une solution de vente au détail numérique qui permet aux concessionnaires de créer une offre et de présenter des options de vente et de F&A sur n'importe quel écran, y compris sur les écrans muraux, les kiosques, les tablettes et les ordinateurs personnels.

« Notre nouveau partenariat avec DealerCorp Solutions, et plus particulièrement notre capacité d'offrir deskit à nos partenaires concessionnaires, témoigne de l'engagement de Reynolds à développer un processus de vente au détail numérique complet pour les détaillants d'automobiles. » a déclaré Lance Alverson, vice-président régional des ventes chez Reynolds. « Les fonctions de deskit complètent parfaitement la solution eWorkflow™ de Reynolds pour nos clients ERA-IGNITE, apportant un processus moderne à portée de mains des concessionnaires.

« On ne saurait trop insister sur l'importance d'impliquer pleinement un client lors du processus de vente et de le transformer en participant actif », a poursuivi Alverson. « Cela change leur attitude de défensive à proactive, ce qui fait toute la différence tant dans la salle de montre que dans le bureau des F&A. C'est exactement la transformation que deskit rend possible. »

Stockit, une solution de reconnaissance optique de caractères (OCR) complémentaire, sera également disponible. Stockit lit les factures d'inventaire du concessionnaire et les téléverse automatiquement dans deskit, ce qui réduit le temps d'entrée des véhicules à quelques minutes et permet à tout employé autorisé du concessionnaire d'effectuer la tâche.

« Nous sommes ravis de ce partenariat et de l'occasion qu'il représente pour aller chercher une toute nouvelle série de concessionnaires », a déclaré Gordon Leach, PDG et cofondateur de DealerCorp. « Notre objectif de base est simple : Améliorer l'expérience d'achat en offrant aux clients le processus de vente qu'ils souhaitent et ainsi assurer l'avenir de l'entreprise.

« Deskit fait tout ce qui précède, afin d'offrir une approche moderne de vente au détail qui mène à des clients plus heureux et des profits plus importants. », a conclu Leach.

Qui est Reynolds?

Reynolds et Reynolds est le fournisseur de logiciels, services et formulaires le plus fiable et le plus important de l'industrie automobile, permettant aux concessionnaires d'améliorer leurs résultats commerciaux. Le siège social de la société est situé à Dayton, en Ohio, et ses opérations américaines principales se situent à Houston et à College Station au Texas, ainsi qu'à Celina en Ohio. Au Canada, Reynolds possède des bureaux à Mississauga, en Ontario, et Montréal, au Québec. (www.reyrey.ca/fr)





Renseignements: [email protected], 937.607.8045, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, www.reyrey.ca/fr, www.reyrey.com

