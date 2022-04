Le constructeur automobile chinois, qui est associé à des investissements considérables dans des campagnes de marketing locales et le lancement international de plusieurs modèles percutants, est en train de créer un modèle solide pour les marques chinoises qui cherchent à se mondialiser.

Marketing mondial, développement à long terme

Le développement international de GAC MOTOR a été bien visible grâce à de nombreuses activités de coopération et de marketing de haut niveau au cours du premier trimestre.

Au Nigeria, par exemple, la marque a établi un partenariat avec le gouvernement de l'État de Lagos dans le cadre du projet de service de voiturage public Lagride, où elle a fourni pas moins de 1 000 véhicules pour soutenir le projet.

Le service Lagride a été lancé dans le but de moderniser le système de transport de Lagos à l'aide d'une plateforme de réservation de véhicule en ligne de classe mondiale. Le projet favorise l'emploi local et la croissance socioéconomique, renforçant ainsi la réputation de GAC MOTOR au Nigeria.

En plus de créer des liens à long terme avec le gouvernement local grâce à un soutien économique, ce projet de transport collaboratif renforcera la réputation de GAC MOTOR en tant que fournisseur de véhicules très fiables.

La marque a également présenté ses produits les plus récents et prometteurs lors de salons automobiles partout dans le monde, y compris l'EXPOCRUZ 2021 en Bolivie, le Manille Auto Show 2022 et le Riyad AutoVille 2022, l'un des salons automobiles les plus influents du Moyen-Orient. L'impressionnante gamme de modèles exposés comprenait les modèles GS8 et GS5, le tout nouveau GS4 et d'autres modèles populaires.

La clé : des produits solides

Par le passé, GAC MOTOR a constamment vendu des modèles très performants sur les marchés étrangers. La marque continuera d'introduire des modèles populaires au sein de nouveaux marchés, y compris le TOUT NOUVEAU GS8. Ce puissant modèle de VUS, qui connaît un grand succès en Chine, sera prêt à être lancé en mai et en juin pour les amateurs de GAC MOTOR situés d'un bout à l'autre du Moyen-Orient.

Le modèle incarne « l'esprit de l'artisanat » qui est devenu un élément central de la mission et de la marque GAC MOTOR. La marque a pour objectif de redéfinir la fabrication automobile chinoise en produisant une série de véhicules de qualité supérieure, innovants et à la fine pointe tout en offrant un service attentionné. GAC MOTOR se réjouit à l'idée d'offrir une meilleure expérience de déplacement à ses clients du monde entier grâce au pouvoir de l'innovation et de l'artisanat.

