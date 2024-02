Un nouveau rapport jette un éclairage sur le choix de l'infrastructure de recharge et de l'écosystème commercial les plus appropriés pour les véhicules électriques

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - La course à la décarbonation du transport commercial au Canada s'accélère et Deloitte Canada a dévoilé aujourd'hui des stratégies incontournables pour mener à bien l'électrification des parcs de véhicules. Dans son dernier rapport, intitulé Pour des parcs branchés : Choisir l'infrastructure de recharge et l'écosystème commercial les plus appropriés pour vos véhicules électriques, Deloitte fournit des informations détaillées sur le rôle charnière de l'électrification des parcs de véhicules dans l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Ce rapport propose aux organisations une feuille de route qui leur permettra de gérer les aspects complexes de la transition, en particulier en ce qui concerne l'infrastructure de recharge.

Pour des parcs branchés : Choisir l’infrastructure de recharge et l’écosystème (Groupe CNW/Deloitte & Touche)

Selon les résultats des recherches de Deloitte, les véhicules commerciaux ne représentent que 20 % de la totalité des véhicules, alors qu'ils produisent plus de 60 % des émissions du transport routier, ce qui fait ressortir l'urgence du virage. L'engagement du Canada à faire en sorte que les ventes de véhicules neufs carboneutres représentent 30 % des ventes totales d'ici à 2030 et 100 % des ventes de camions et d'autobus d'ici à 2040 reflète un objectif commun pour un avenir durable.

Le rapport fait cependant valoir que les infrastructures de recharge constituent des contraintes cruciales dans la transition vers l'électrification des véhicules. La réussite de la transition passe par une planification stratégique et la collaboration à l'échelle de l'écosystème des parcs de véhicules. Étant donné que le nombre prévu de véhicules électriques (VE) en circulation dépassera le cap du million d'ici à 2025, les parties prenantes doivent se concerter afin de répondre à la demande grandissante d'infrastructures de recharge.

« L'électrification des parcs de véhicules commerciaux ne consiste pas seulement à réduire les émissions : il importe d'assurer la pérennité des entreprises dans un contexte de transformation de la mobilité », observe Elizabeth Baker, associée, groupe Chaîne d'approvisionnement et opérations réseau chez Deloitte Canada et leader des services liés à la décarbonation du parc de véhicules du Cabinet. « En planifiant l'électrification de leurs véhicules, les entreprises peuvent saisir de nouvelles occasions en matière de rentabilité, de réduction des coûts et de gestion de l'environnement. »

Voici les principales observations, innovations et solutions dont ce rapport fait état :

Les propriétaires de parcs de véhicules doivent choisir entre les options de recharge sur place (l'infrastructure privée) et à l'extérieur (l'infrastructure publique) en fonction de leurs impératifs opérationnels et de leurs modèles d'affaires.

et en fonction de leurs impératifs opérationnels et de leurs modèles d'affaires. Le choix du bon modèle de propriété et l' accès aux possibilités de financement sont déterminants pour la réussite du déploiement des infrastructures. Le financement vert et les subventions gouvernementales peuvent réduire considérablement les coûts et, ainsi, faciliter le bon déroulement de l'électrification à plus grande échelle.

sont déterminants pour la réussite du déploiement des infrastructures. Des technologies novatrices, par exemple des solutions de microréseau électrique et le stockage de l'énergie , renforcent la résilience et réduisent les coûts de recharge sur place, permettant d'obtenir une capacité de recharge accrue et un approvisionnement supplémentaire en énergie. La recharge bidirectionnelle , qui transforme les véhicules en systèmes de stockage d'appoint, fait l'objet d'études; cette technologie s'ajouterait aux systèmes de microréseaux, assurant un apport supplémentaire d'énergie aux installations ou au réseau. Les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène peuvent être un choix préférable dans certaines applications et certains emplacements où la technologie de batterie à elle seule est insuffisante, par exemple le transport longue distance.

et le , renforcent la résilience et réduisent les coûts de recharge sur place, permettant d'obtenir une capacité de recharge accrue et un approvisionnement supplémentaire en énergie.

« Alors que nous visons un avenir carboneutre, la collaboration est primordiale, explique Elizabeth Baker. Notre analyse met en évidence l'importance des partenariats intersectoriels et sectoriels pour relever les défis et accélérer l'adoption des véhicules électriques. Ensemble, nous pouvons amener des changements constructifs et bâtir un avenir plus durable. »

La mise en place d'infrastructures de recharge pour les VE requiert la collaboration d'un écosystème de parties prenantes. L'action collective et la coordination avec les services publics, les entrepreneurs et les organismes gouvernementaux sont essentielles. Notre Cabinet est prêt à soutenir les parties prenantes pour qu'elles mènent à bien cette transition complexe et vitale vers un avenir durable.

Pour prendre connaissance d'autres recommandations exploitables, veuillez consulter le rapport complet ici.

À propos de Deloitte Canada

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Katie Watkins, Deloitte, 437-778-6339, [email protected]; Mike Filion, Deloitte, 514-390-0913, [email protected]