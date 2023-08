HONG KONG, le 2 août 2023 /CNW/ - Creality , une marque de pointe évangéliste et mondiale de l'impression 3D, se consacre à stimuler la créativité par des produits matériels et des logiciels innovants appelés Creality Cloud . Depuis sa sortie en 2020, Creality Cloud s'est engagée à abaisser le seuil d'impression 3D, à améliorer la commodité et à enrichir le plaisir de l'impression 3D. Creality Cloud permet aux artisans et aux concepteurs de donner vie à leur créativité dans divers scénarios.

Creality Cloud - La première plateforme d'impression 3D tout-en-un au monde

Tournez-vous vers l'avenir de l'impression 3D avec Creality Cloud, l'application numéro 1 incontestée de l'industrie de l'impression 3D. En tant qu'application de premier rang de l'industrie dans Google Play Store et Apple App Store, Creality Cloud offre une plateforme sans pareille aux créateurs du monde entier. La plateforme offre un éventail de fonctions extraordinaires, y compris une vaste bibliothèque de modèles 3D, des capacités avancées de découpage en tranches, la détection par IA, la diffusion en continu par webcam pour la surveillance en temps réel, le contrôle en direct des processus d'impression et la capacité de gérer plusieurs imprimantes simultanément.

Creality Cloud abrite une vaste communauté de concepteurs 3D et de passionnés exceptionnels, alimentant un écosystème créatif inégalé. Soyez assurés que vos créations originales sont protégées par une solide protection du droit d'auteur, ce qui vous donne la confiance nécessaire pour explorer et partager vos innovations avec le monde.

Aider les concepteurs à atteindre de nouveaux sommets

En juin 2023, Creality Cloud a lancé le Designer Partnership Program (programme de partenariat pour les concepteurs) afin d'apporter un excellent soutien aux concepteurs 3D, en offrant des ventes sans commission, des récompenses incitatives en argent de plus de 900 $ et un abonnement gratuit de 30 jours, donnant ainsi accès à des caractéristiques de qualité supérieure pour améliorer la productivité.

Avec un soutien de haut niveau, Creality Cloud permet aux concepteurs 3D de s'épanouir dans le monde de l'impression 3D. Grâce à la visibilité des bannières et à la promotion de l'image de marque, les concepteurs peuvent atteindre un vaste public et maximisent leur potentiel de réussite. Les services de rabais et de coupons permettent aux concepteurs d'offrir des offres exclusives aux clients et de stimuler les ventes. Les collections de modèles 3D organisés les inspirent à explorer la créativité de leurs pairs et à repousser les limites de l'art. De passionnants concours organisés conjointement par Creality Cloud offrent aux concepteurs une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences et obtenir une reconnaissance.

À propos de Creality Cloud

Creality Cloud est la première plateforme d'impression 3D tout-en-un au monde. Elle a reçu l'appui de 3 millions de passionnés et de concepteurs de l'impression 3D dans le monde, consolidant ainsi sa position de meilleure application d'impression 3D au monde grâce à des efforts et des mises à niveau continus.

