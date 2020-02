Révolution dans le domaine de la construction! - Les technologies sans tranchée en voie de devenir un incontournable au Québec

Les techniques sans tranchée (TST) sont méconnues au Québec et pourtant, elles ne sont pas ignorées dans le reste du Canada et du monde. La principale raison de ce contexte? Le manque d'expertise qui vient freiner l'innovation de l'industrie de la construction. C'est pour cette raison que les principaux acteurs du sans tranchée ont décidé de constituer une association qui permettra de promouvoir ces technologies, de former les intervenants et d'assurer un encadrement règlementaire adéquat. Pour ce faire, un partenariat unique a été établi avec France Sans Tranchée Technologies (FSTT) afin de bénéficier de leurs connaissances et d'un accès à une documentation technique en français.

Des avantages économiques et environnementaux de taille

Les TST sont des méthodes de travail adaptées aux situations complexes qui permettent de franchir des obstacles sans les démolir ou les dégrader tels que les rivières, les autoroutes, les forêts, les milieux urbains, etc. Les avantages financiers découlant de ces travaux surpassent considérablement les méthodes traditionnelles d'excavation. Pour le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), il ne fait aucun doute que « les coûts socio-économiques associés aux travaux sans tranchée sont généralement moins élevés que ceux associés aux travaux en tranchée conventionnelle »1. Les TST offrent également plusieurs avantages tels que2 ;

La rapidité d'exécution des travaux (en moyenne 50% plus rapide)

La diminution du bilan carbone de 80% comparativement aux travaux conventionnels

La diminution drastique des déblais produits par les travaux

Une meilleure préservation des zones naturelles sensibles

La réduction de la pollution liée aux engins de chantier

Une faible emprise du chantier permettant une meilleure fluidité de la circulation

L'accès aux commerces facilité

La diminution des budgets d'aménagement

De faibles nuisances sonores

Et bien plus!

La population, gagnante sur toute la ligne

Les donneurs d'ouvrages publics ont donc avantage à se tourner vers ces technologies qui sont courantes à travers le monde. Les désagréments habituels reliés aux travaux de construction sont chose du passé lorsque les technologies sans tranchée sont mises à profit. Le moment est donc venu pour le Québec de former sa propre expertise pour assurer le bon service à la population.

À propos de :

Technologies Sans Tranchée du Québec (TSTQ) est un organisme à but non lucratif créé le 24 février 2020 à Saint-Hyacinthe. Il a pour mission de promouvoir les méthodes Sans Tranchée au Québec en plus d'offrir de la formation à ses membres afin d'assurer le développement d'une expertise fiable. Il a également pour rôle la diffusion de l'information et de la documentation technique en lien avec le secteur d'activité ainsi que la défense des intérêts de ses membres. TSTQ est une division de l'association des entrepreneurs en forage du Québec (AEFQ).

