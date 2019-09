REVIVRE invite la population à participer au défi J'avance en marchant pour soutenir les personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires le 29 septembre prochain à Montréal

MONTRÉAL, le 28 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires Revivre invite la population à s'inscrire aujourd'hui à la 2e édition du défi J'Avance en marchant qui aura lieu ce dimanche 29 septembre à Montréal au Parc Lafontaine. Petits et grands sont attendus en grand nombre dès 9h à cet événement rassembleur dont l'objectif est de venir en aide et d'envoyer un message d'espoir aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire - et leurs proches.

Cet événement de collecte de fonds de Revivre vise à sensibiliser la population envers la santé mentale, contre la stigmatisation, à donner de l'espoir aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et à amasser des fonds pour que Revivre puisse poursuivre sa mission d'offrir des services dont ces personnes ont tant besoin. Il est possible et réalisable d'avoir une bonne santé mentale tout en vivant avec une maladie mentale, et qu'il existe des outils pour y arriver.

La première édition de l'événement J'avance en marchant a d'ailleurs été couronnée de succès et a permis d'amasser près de 61 000 $ en 2018. Cette année, l'organisme a pour objectif d'amasser 75 000 $.

Participer à cette marche (deux parcours de 15 et 25 km) mènera les participants à travers les beaux quartiers de Montréal et le départ s'effectuera au Parc Lafontaine.

Pour tout détail, s'inscrire ou faire un don :

https://www.jedonneenligne.org/revivre/campagne/jem/pages/defi

Les dons pour la marche sont acceptés jusqu'à la fin octobre.

L'univers de la santé mentale est encore mal connu : saviez-vous que…

Les troubles anxieux n'ont pas de cause unique, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui entraîne l'apparition des symptômes ?

Chez les adultes, les femmes sont plus nombreuses à être atteintes d'un trouble anxieux ?

La dépression a été le problème de santé le plus en vue au Québec en 2017 ?

D'ailleurs, voici quelques fait saillants du rapport Les troubles anxieux et de l'humeur au Canada publié en 2014 par l'Agence de la santé publique du Canada :

En 2013, environ 3 millions de Canadiens (11,6 %) âgés de 18 ans et plus ont déclaré être atteints d'un trouble anxieux ou de l'humeur.

Plus du quart de ces personnes (27 %) ont indiqué que ce trouble avait « beaucoup » ou « énormément » nui à leur qualité de vie au cours des 12 mois précédents.

Bien que la majorité d'entre elles ont consulté un professionnel de la santé à propos de leur trouble au cours des 12 mois précédents, près du quart (23 %) ne l'ont pas fait.

La plupart des gens atteints d'un trouble anxieux ou de l'humeur prennent, ou ont déjà pris, des médicaments d'ordonnance (93 %), mais peu d'entre eux (20 %) ont reçu des consultations psychologiques pour les aider à gérer leur trouble.

À propos de Revivre

Fondé en 1991, Revivre est un organisme à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches, en collaboration avec le réseau institutionnel et communautaire en santé mentale. Pour remplir sa mission, Revivre privilégie le soutien ponctuel sous forme d'écoute, d'information et de références ainsi que le suivi psychoéducatif par le biais du soutien à l'autogestion des soins et de la santé. De plus, Revivre s'appuie sur le principe directeur suivant : la construction d'alliances, de collaborations et de partenariats stratégiques avec le réseau institutionnel et communautaire en santé. Depuis sa fondation, Revivre a effectué plus de 330 000 interventions. Et un total de 15 149 interventions sur l'année 2018-2019.

