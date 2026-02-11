Révision de la structure organisationnelle de la fonction publique montréalaise : l'ASIM demande une optimisation cohérente

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des scientifiques et ingénieurs de Montréal (ASIM) prend acte de l'annonce de la Ville de Montréal concernant la révision de sa structure organisationnelle et la mise en place de nouvelles mesures d'optimisation des ressources internes.

L'ASIM partage l'objectif de synergie et d'optimisation mis de l'avant par l'administration municipale. Depuis plusieurs mois, nous participons activement à des rencontres et à des discussions visant à améliorer l'organisation du travail et l'efficacité des services municipaux, une démarche que nous avons d'ailleurs nous-mêmes initiée. Dans ce cadre, l'ASIM a formulé plusieurs recommandations concrètes afin d'optimiser les activités et mieux valoriser l'expertise interne. L'administration dispose de l'ensemble des leviers nécessaires pour agir.

Toutefois, l'ASIM s'inquiète de la portée réelle de l'approche annoncée. Le gel des embauches et les mesures envisagées auraient nécessairement pour effet, chez les ingénieurs et scientifiques que nous représentons, de fragiliser l'expertise interne dans des emplois névralgiques. Le recours accru aux firmes externes qui en découlerait risquerait alors d'alimenter un cercle vicieux, tout en augmentant le service de la dette, une conséquence pourtant dénoncée par la nouvelle administration.

Moins de capacité interne signifie davantage de contrats à l'externe, à des coûts croissants. Or, depuis plus d'un an, le syndicat sonne l'alarme sur l'explosion des dépenses liées à l'octroi de contrats à des firmes de génie-conseil externes.

« Optimiser, ce n'est pas couper à l'interne dans des emplois stratégiques. Ce serait une grave erreur qui nous rendrait plus vulnérables à l'explosion des coûts à l'externe. Si on veut vraiment parler d'efficacité et d'économies, il faut regarder l'ensemble des dépenses, y compris les contrats octroyés aux firmes externes. Sinon, on déplace le problème au lieu de le régler. On peut faire mieux et l'ASIM a fait toutes les recommandations en ce sens » souligne Gisella Gesuale, présidente de l'ASIM.

L'ASIM réitère son engagement à collaborer activement avec l'administration montréalaise. Miser sur l'intelligence collective, renforcer la capacité d'action publique et redonner à la Ville les moyens de ses ambitions demeure essentiel pour atteindre les objectifs annoncés.

