Revenu de base et pauvreté de communication

Ceci est une lettre ouverte du Carrefour familial des personnes handicapées adressée au Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, aux députés de l'assemblée nationale, aux personnes handicapées et leurs proches

QUEBEC, le 16 févr. 2022 /CNW/ - En 2018, à quelques mois de l'élection, notre Assemblée Nationale adoptait le programme de revenu de base pour les personnes présentant des contraintes sévères à l'emploi : le PRB. Ce programme destiné à soutenir des personnes handicapées nous semblait prometteur. Pour une rare fois, les intentions réglementaires, la poutine où se noient les promesses d'une loi, étaient rendues publiques, précisant même plusieurs pistes de solutions. Il restait du travail à faire, mais le Québec allait réduire considérablement le seuil de pauvreté où se trouvaient près de 85 000 personnes à partir du 1 janvier 2023, allant même presque jusqu'à les en sortir.

À quelques mois du budget provincial qui contient les sommes permettant la mise en place du PRB où en sommes-nous? Personne ne semble le savoir. Nous, personnes visées par le programme, avons reçues les augmentations prévues sans plus d'informations. Lorsque des questions sont posées, l'agent ne peut en dire plus que ce qu'un silence permet de comprendre. Pourtant, de nombreuses règles sont importantes à connaitre : montants cumulables, modalités d'accès, soutien pour travailler, vie en couple, frais couverts ... Le Ministre Boulet rendra-t-il public le rapport qu'il a reçu et le commentera-t-il ? Le Ministre Boulet réécoutera-t-il le Député d'opposition François Paradis, dénonçant en 2018 à l'époque le traitement des personnes hébergées coupées des sommes sensées les sortir de la pauvreté ? Les intentions réglementaires seront-elles respectées? Devrons-nous attendre la semaine québécoise des personnes handicapées en juin 2022 pour que soit faite l'annonce de ce cadeau préélectoral? Cadeau que le gouvernement précédent avait déjà en partie payé en proposant des modalités de mise en oeuvre ?

Nous sommes de jeunes personnes handicapées en recherche d'emploi. Notre génération a elle aussi entendu les histoires de défense de droits de ceux et celles qui nous ont précédés, histoires qui sont aujourd'hui devenues les nôtres. Nous adhérons à leur vision et reprenons leur cri : un droit, un vote. Pas de droits, pas de vote. Parlez, Monsieur le ministre Boulet, il se fait tard pour connaitre les conditions qui seront les nôtres et ainsi nous permettre d'afficher nos couleurs à partir du 1er janvier 2023.

Signatures

Comité jeunes du Carrefour familial des personnes handicapées:

Guillaume Arseneau, 28 ans

Andréanne Gagnon, 31 ans

Brigitte Lauzière, 31 ans

Elizabeth Lowe, 29 ans

Jean-François Beaupré

Maxime Boily, président du CFPH

Simon Bourgeault

Hélène Brousseau

Olivier Colomb d'Eyrames, directeur ROP 03

Julie Montreuil, codirectrice du CFPH

Éric Lapointe

Guillaume Nadeau-Cossette

Anne-Sophie Verreault, codirectrice du CFPH

Laurence Yergeau

Le Carrefour familial des personnes handicapées est un organisme d'aide et entraide autogéré pour les personnes handicapées et leurs proches, ancré dans la communauté depuis 1954. L'organisme préconise l'auto-détermination des personnes dans leur totalité et soutient la défense de droits individuelle et collective.

SOURCE Carrefour familial des personnes handicapées

