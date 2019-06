Revendications territoriales - Les Atikamekw dénoncent les prétentions territoriales des Hurons-Wendat et soulignent l'importance de faire preuve de diligence dans l'analyse des chevauchements territoriaux

NITASKINAN, QC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - En marge de son assemblée générale, le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA), aux côtés des conseils de bande de Manawan, d'Opticiwan et de Wemotaci, rappelle qu'il s'oppose sévèrement aux prétentions territoriales des Hurons-Wendat et insiste sur l'importance, pour toutes les parties prenantes aux négociations des peuples autochtones, de faire preuve d'une grande prudence en ce qui a trait aux chevauchements territoriaux. « Le dossier des chevauchements est d'une complexité historique, politique et technique qui nous impose la plus grande rigueur, à l'étape de nos réflexions comme à celle de nos actions. La signature récente du protocole entre le gouvernement fédéral du Canada et la Nation des Hurons-Wendat est un exemple parfait pour montrer comment des consultations trop partielles peuvent mettre à risque la souveraineté et l'intégrité des Nations concernées par les territoires illégitimement revendiqués », a mentionné Constant Awashish, le Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Le CNA soutient ainsi la démarche de l'Alliance internations qui, autour d'une déclaration solennelle de respect mutuel, a aujourd'hui soulevé à Québec en conférence de presse cette même opposition en rappelant que les Nations n'ont jamais cédé leurs droits inhérents à l'autonomie gouvernementale et à l'autodétermination.

D'ailleurs, et tel qu'énoncé en 2014 dans sa Déclaration de souveraineté, « Atikamekw Nehirowisiw entend maintenir et exercer sa gouvernance territoriale sur l'ensemble de Nitaskinan. […] Atikamekw Nehirowisiw utilisera tous les moyens qu'il jugera appropriés pour la défense de ses droits et de ses intérêts. »

Le CNA tient à préciser qu'il ne s'oppose pas à la signature de protocoles sur la consultation et l'accommodement entre le gouvernement du Canada et les Premières nations. Cependant, dans le contexte où l'esprit de collaboration inter-nations n'ait pas encore été assez nourri de résolutions répétées sur le chevauchement des territoires, la signature d'ententes de protocole peut mener à toutes sortes de décisions et d'orientations conflictuelles, car définies sans la nécessité explicitement reconnue d'un consentement avec les nations concernées par une même zone territoriale et dont la propriété ancestrale n'est pas délibérée. « Nous considérons que les ententes de protocoles doivent sécuriser de manière beaucoup plus ferme la nécessité de consulter les autres nations afin d'éviter les coûts d'une incertitude sur des considérations aussi fondamentales que le sont les considérations territoriales » a mentionné pour conclure M. Awashish.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

