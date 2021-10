Revendications de l'Alliance

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la continuité de nos actions afin d'obtenir l'équité dans tout le réseau, et comme il n'y a eu aucune avancée, les garderies non subventionnées ayant répondu à l'appel de l'Alliance (AQGPNS) ont décidé de fermer les journées du 20 et 21 octobre.

Ces garderies déplorent ce système inique depuis plus de 22 ans qui a créé deux types de contribuables ;

"ceux qui bénéficient de tout et ceux qui ne bénéficient de rien",

n'a plus sa place dans un pays démocratique. Au lieu d'homogénéiser tout le réseau en faisant bénéficier tous les parents sans exception, y compris ceux dans l'aide sociale, des mêmes services et de la même contribution réduite de $8.50 partout dans le réseau, privé ou non, subventionné ou non.

Ce gouvernement, dès son élection, a vite fait d'abolir la modulation sans rien proposer en échange. Rétablissant ainsi une injustice corrigée par son prédécesseur.

Sachant que tous les parents, qui sont aussi des contribuables, ont droit à une place subventionnée, et ce, selon le premier article de la loi sur les services de garde, qui stipule bien que tous les enfants ont droit à une place ainsi que celui de choisir le service de garde qui leur convient et jouir des mêmes avantages partout, les garderies non subventionnées (GNS), projettent de protester en fermant, le 20 et 21 octobre prochain, et demandent donc aux éducatrices ainsi qu'à tous les parents dont les enfants fréquentent les GNS, de les appuyer.

Voici nos revendications :

Appliquer l'universalité au sens propre du terme, en permettant à tous les parents de payer le même tarif réduit de 8.50$ partout dans tout le réseau ; subventionné ou pas. Par conversion des places ou en bonifiant les remboursements anticipés.

Que tous les parents et sans exception bénéficient des mêmes services, notamment ceux destinés aux enfants qui ont des besoins particuliers.

Permettre aux parents, ainsi que le stipule le premier article de la loi sur les services de garde, d'avoir une place ainsi que le choix ; le vrai. Celui de choisir le service de garde qui leur convient.

Faire bénéficier les parents des services particuliers dont ont besoin leurs enfants.

Aider les garderies non subventionnées au même titre que les CPE/MF/GS en cette pandémie. Sachant que les services de garde dans toutes les provinces en ont bénéficié.

Changer le caractère discriminatoire et limitatif des appels d'offres qui allouent 85% des places aux CPE. Et laisser les appels d'offres ouverts à toutes les installations sans barrières ni limites.

Accepter que les parents soient représentés dans les comités consultatifs du Ministère de la Famille.

Dissolution de la place 0-5.

Au cas où le gouvernement choisit de nous ignorer, trois autres jours de fermeture seront programmés. Et ainsi de suite.

Nous n'avons plus le choix. Notre existence est en péril.

Toutes les garderies sont invitées à remplir le formulaire suivant :

http://garderiesns.com/index.php/consultations/consultation-pour-des-journees-de-fermeture

Renseignements: Khalid Daher, Président de l'AQGPNS, Alliance Québécoise des Garderies Privées Non Subventionnées., [email protected], 514.299.90.45, AQGPNS

