En acquérant NexLP, un pas de géant au service de l'investigation informatique, secteur de recherche de documents électroniques pour en extraire des éléments de preuve, Reveal se positionne comme leader de prochaine génération en ayant su mettre au point et commercialiser le premier logiciel qui intègre les fonctions de recherche optimale, l'intelligence artificielle et le traitement, soit une solution globale qui donne de meilleurs résultats et fait ressortir des pistes éclairantes plus rapidement.

Commentant la nouvelle donne, Wendell Jisa, chef de la direction de Reveal, a déclaré : « L'intelligence artificielle est l'avenir de l'investigation informatique. Ayant repris le leader dans ce domaine, nous pouvons être sûrs que notre plateforme sera alimentée par une technologie d'IA de pointe et qu'elle met à contribution l'équipe de NexLP, spécialiste notable en science des données. Il en résulte une intégration exclusive, de l'IA de NexLP dans la solution de Reveal, offrant alors à nos clients de quoi prendre la tête dans l'évolution de la pratique du droit. »

En effet, étant une plateforme d'IA, NexLP transforme des données disparates et non structurées -- y compris les communications par courriel, les clavardages d'entreprise, les contrats et documents juridiques --- en pistes d'information utile qui, aux mains des équipes stratégiques (service juridique, affaires et conformité) peuvent faire réaliser des gains d'efficacité opérationnelle et réduire les risques par anticipation.

En d'autres termes, les clients de Reveal disposent dès à présent de la solution de nouvelle génération. les deux sociétés ayant parvenu depuis plus d'un an à intégrer pleinement leurs produits, le logiciel d'IA de NexLP et le logiciel d'examen de Reveal, un travail d'intégration qui a vu mettre en place dans le logiciel standard de Reveal toutes les fonctionnalités, y compris la capacité d'exécution de plusieurs modèles d'IA, une exclusivité du secteur, et toutes les fonctionnalités envisagées. Cela dit, la plateforme d'intelligence artificielle de NexLP sera toujours disponible aux clients actuels comme une application autonome.

Du fait de l'acquisition, Jay Leib, cofondateur et chef de la direction de NexLP, se joint à l'équipe de direction de Reveal à titre de vice-président exécutif chargé du portefeuille Innovation et stratégie.

Ce dernier a déclaré : « Nous avons choisi Reveal, après avoir considéré tous les grands acteurs du secteur, parce que sa technologie est de loin la plus complète et la plus orientée solutions sur le marché. Nous avons aussi une vision commune de l'avenir de la technologie au service de la profession juridique. La présence mondiale de Reveal et sa capacité à déployer sa solution en nuage ou sur site nous permettent de généraliser rapidement, du jour au lendemain, l'adoption de l'IA auprès des professionnels du droit, des évaluateurs de risques et des spécialistes de la conformité, un marché cible chiffré à des dizaines de milliers d'utilisateurs possibles. Nos clients et partenaires actuels devraient tous se réjouir de nous voir étendre nos capacités en rejoignant Reveal. »

En reprenant NexLP, Reveal en est à sa deuxième mise importante depuis que Gallant Capital Partners, une société d'investissement établie à Los Angeles, a pris une participation majorité dans Reveal en 2018. En juin 2019, Reveal a acquis Mindseye Solutions, une solution logicielle du traitement et de l'évaluation anticipée des causes à la pointe du secteur.

À propos de Reveal Data Corporation

Reveal aide les professionnels du droit à résoudre des problèmes complexes de production d'éléments de preuve. Fournisseur d'eDiscovery, logiciels de gestion des risques et de la conformité en nuage, Reveal offre la gamme complète des capacités en termes de traitement, d'évaluation anticipée des causes, d'examen et d'intelligence artificielle. Reveal bénéficie d'une clientèle englobant plus de 40 pays, sur les cinq continents, dont des sociétés du Fortune 500, des prestataires de services juridiques, des agences gouvernementales et des institutions financières. Offrant des options de déploiement en nuage ou sur site, auxquelles s'ajoutent des commandes intuitives, des interfaces utilisateur multilingues et la détection automatique de plus de 160 langues, Reveal accélère l'examen des dossiers juridiques, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Pour tout complément d'information, consultez le site http://www.revealdata.com.

À propos de NexLP

Avec Story Engine™, sa plateforme qui exploite l'IA et l'apprentissage machine pour faire ressortir de données structurées et non structurées des éclairages exploitables, NexLP aide les équipes d'entreprise, chargées des questions juridiques, des affaires et de la conformité, à atténuer les risques, en étant en mesure de les anticiper, et à saisir des possibilités plus rapidement en ayant une meilleure compréhension du contexte. En 2014, NexLP s'est vue attribuée la qualité de membre de TechStars Chicago. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur http://www.nexlp.com.

