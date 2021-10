-- Garanties et rentabilisations de l'accès de l'entreprise en étendant la sécurité du périmètre aux points terminaux

-- RevBits PAM et ZTN comprennent une visibilité et des analyses unifiées

MINEOLA, New York, 4 octobre 2021 /CNW/ - RevBits, un fournisseur de logiciels permettant d'assurer une cyberdéfense complète à 360 degrés, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de RevBits Zero Trust Network (ZTN). RevBits ZTN est une application client léger fournissant un accès authentifié aux applications, services et données pour les utilisateurs et les appareils distants, avec une sécurité réseau complète.

La main-d'œuvre à distance et l'accès par des tiers augmentent les risques en matière de sécurité pour les entreprises. En déplaçant la protection du réseau vers les points terminaux, RevBits ZTN isole et protège les actifs internes, sans mettre en œuvre une segmentation complexe du réseau. Prenant en charge une posture de sécurité sans confiance par défaut, RevBits ZTN assure la sécurité des données en transit par l'intermédiaire du cryptage, de l'accès sécurisé aux applications et aux services, et de la sécurité réseau grâce à l'authentification des utilisateurs et des dispositifs.

« À mesure que les niveaux de menace augmentent au sein de l'entreprise, il est primordial de repenser la cybersécurité et le contrôle du périmètre, a déclaré David Schiffer, chef de la direction de RevBits. Il ne s'agit plus d'assurer le cryptage des données pour les utilisateurs à distance au moyen d'un réseau privé virtuel (RPV) comme complément à la sécurité du réseau; les organisations doivent adopter une posture de sécurité sans confiance par défaut. »

S'appuyant sur son innovation technologique sur le marché de la gestion de l'accès, par l'entremise de la gestion des accès privilégiés RevBits (PAM), RevBits ZTN étend la gestion et le contrôle de l'accès au niveau de chaque utilisateur, avec une visibilité et des analyses unifiées, à partir d'un seul fournisseur.

Les réseaux privés virtuels (RPV) étaient le principal outil de sécurité pour l'accès à distance. Toutefois, la protection du RPV s'arrête au périmètre du réseau, ce qui laisse le réseau interne vulnérable. Le RPV offre un niveau de protection par le cryptage des données en transit et une couche d'obscurcissement. Cependant, il n'authentifie pas les utilisateurs ou leurs appareils, laissant ainsi le réseau ouvert aux attaquants si les informations de connexion au RPV sont volés.

RevBits ZTN assure la sécurité des données avec cryptage et au contrôle d'accès granulaire aux actifs numériques, en authentifiant tous les utilisateurs et dispositifs. « Grâce à notre architecture unique et à nos technologies en attente de brevet, RevBits ZTN offre la meilleure protection de sa catégorie, a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies chez RevBits. En combinant les principes de notre solution PAM, RevBits ZTN assure le cryptage des données, l'obscurcissement complet, le contrôle granulaire d'accès des utilisateurs et des machines et la surveillance pour protéger l'infrastructure numérique. »

Faits saillants sur les caractéristiques de RevBits ZTN

Serveurs proxy situés dans 24 régions infonuagiques réparties à l'échelle mondiale pour des connexions rapides et sécurisées et une mise à l'échelle automatique.

Plusieurs options d'authentification des utilisateurs, y compris les empreintes digitales, la reconnaissance faciale, YubiKey, SAML, MFA et autres.

Contrôle de tous les aspects d'une séance à distance, y compris la surveillance, la révision, l'enregistrement et l'arrêt des séances en un seul clic.

À propos de RevBits

RevBits offre de nouveaux niveaux d'intelligence en matière de sécurité grâce à une analyse comportementale riche en contexte, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. La Cyber Intelligence Platform (CIP) de RevBits est une plateforme de sécurité unifiée qui intègre la meilleure suite de solutions de détection et de réponse, de gestion de l'accès privilégié, de sécurité des courriels, de technologie de subterfuge et de réseau à vérification systématique. RevBits habilite les opérations de sécurité grâce à une cyberdéfense complète, au chiffrement, à l'authentification, à l'autorisation et à l'analyse intelligente de données de sécurité riches en contexte à niveaux, dans toutes les mesures de sécurité. Le tableau de bord RevBits unifie la sécurité interfonctionnelle et offre une vue intuitive à 360 degrés. Faisant passer la cybersécurité à un niveau supérieur, RevBits innove avec de nouvelles capacités et de multiples technologies brevetées pour s'assurer que les entreprises gardent l'avantage en matière de sécurité. Pour de plus amples renseignements, consultez le site RevBits.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Neal Hesterberg

Vice-président du développement des affaires

RevBits

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo_002.jpg

SOURCE RevBits LLC

Liens connexes

https://www.revbits.com/