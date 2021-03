RevBits figure parmi les 10 plus importants fournisseurs de solutions de cybersécurité en 2021

Dans un article intitulé « Offering a Refreshed Look at Cybersecurity Software and Service », Mucteba Celik aborde les défis et les réalisations de RevBits.

« Comme j'ai travaillé dans le domaine des services de cybersécurité pour de grandes entreprises, j'ai utilisé de nombreux produits de cybersécurité. Et j'ai été plutôt étonné de constater que bon nombre de solutions, et même certaines solutions de premier plan, contenaient des lacunes importantes. »

Sur le même sujet, Mucteba Celik a déclaré : « Encore aujourd'hui, la plupart des entreprises s'appuient sur une combinaison de différentes solutions inefficaces pour assurer leur cybersécurité, ce qui est un facteur important de la crise mondiale continue que représentent les cyberincidents coûteux et destructeurs. La plupart de ces attaques, comme les rançongiciels ou l'usurpation de page, auraient pu être évitées avec la protection adéquate offerte par RevBits. »

RevBits a été créé pour combler les immenses lacunes associées aux produits de cybersécurité conventionnels. S'appuyant sur une architecture novatrice et détenant plusieurs brevets aux États-Unis, RevBits a récemment lancé la Cyber Intelligence Platform (CIP), appelée affectueusement « le rêve de tous les chefs de la sécurité de l'information ». La plateforme intégrée offre une gamme complète de modules de cybersécurité, y compris la sécurité des courriels, la sécurité des terminaux, la détection des terminaux, la gestion des accès privilégiés et la technologie de subterfuge comme principales caractéristiques.

Sa vision centralisée des aspects les plus importants de la cyberdéfense et ses actions intermodules fournissant des renseignements exploitables en temps réel relève placent véritablement la barre plus haute en ce qui concerne les solutions de cybersécurité.

« Je suis convaincu que cette approche intégrée et faisant appel à un fournisseur unique changera la façon dont les entreprises envisagent la cybersécurité. De toute évidence, la solution de rechange consistant à déployer des solutions isolées provenant de plusieurs fournisseurs ne s'est pas avérée efficace », a conclu Mucteba Celik.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui se consacre à offrir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. En offrant quatre outils de sécurité avancés, composés de dix modules différents, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles sont confrontées les entreprises.

RevBits, dont le siège social est situé à Mineola, dans l'état de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts, à Anvers, en Belgique et à Londres, en Angleterre. Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, consultez le site Web www.revbits.com.

***

PERSONNE-RESSOURCE: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1471022/Top_Cybersecurity_Solution_Providers_Emblem.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo_002.jpg

SOURCE RevBits LLC

Liens connexes

https://www.revbits.com/