L'excellence de RevBits a été reconnue aux côtés de leaders de l'industrie comme McAfee, Palo Alto et plusieurs autres. « Il est extrêmement gratifiant de constater qu'en tant que très jeune entreprise dans un environnement extrêmement concurrentiel, nous sommes de nouveau reconnus pour l'innovation que nous apportons », a déclaré David Schiffer, président-directeur général.

Des centaines de candidatures ont été évaluées par The Software Report. Les lauréats mettent en œuvre des technologies de plateforme proactives et exhaustives qui visent à protéger les clients contre un large éventail de cyberattaques. Étant donné qu'un grand nombre d'entreprises accordent une importance opérationnelle considérable à la transformation numérique, l'utilisation des services offerts par ces entreprises de cybersécurité est essentielle à la sécurité de données et d'infrastructures précieuses.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs. En offrant quatre outils de sécurité avancés, composés de dix modules différents, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles sont confrontées les entreprises. Les progrès technologiques se poursuivent à RevBits avec l'offre à venir d'une plateforme intégrée pour gérer et contrôler les quatre solutions en un seul tableau de bord -- la RevBits Cyber Intelligence Platform. RevBits, dont le siège social est à Mineola, dans l'État de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts et à Anvers (Belgique). Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, veuillez consulter le site www.revbits.com/aboutrevbits.

