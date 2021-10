Réussir le retour des travailleurs au centre-ville : des pistes d'action pour accompagner les employeurs dans le retour au bureau de leurs employés

MONTRÉAL, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui son RDV stratégique sur le retour des travailleurs au centre-ville. Pour l'occasion, plus de 800 participants étaient réunis en modes virtuel et présentiel au Palais des congrès de Montréal afin d'écouter Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie; Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal; la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal; ainsi que des acteurs du centre-ville échanger sur les meilleures pratiques et les outils à la disposition des entreprises pour faciliter l'organisation du retour au bureau des travailleurs.

« Depuis plusieurs mois déjà, la Chambre se mobilise pour préparer un retour sécuritaire, flexible, attrayant et progressif des travailleurs dans les bureaux du centre-ville. Ce retour peut représenter un véritable casse-tête pour les employeurs et les travailleurs. C'est pourquoi nous avons réuni des employeurs, des propriétaires et des représentants d'entreprises et d'organisations de toutes tailles pour échanger et définir les mesures à mettre en place afin d'assurer le succès du retour des travailleurs au centre-ville, et ce, dans le respect des règles sanitaires », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les intervenants présents ont réitéré l'importance de la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, y compris les façons d'optimiser le parcours du travailleur de la maison à son lieu de travail. L'événement nous a également permis de mettre en lumière les solutions à la portée des employeurs pour revoir l'organisation de leurs locaux pour bureaux, notamment devant la montée du modèle hybride. Tous se sont par ailleurs entendus sur la nécessité de revoir les modèles d'organisation du travail pour en renforcer la flexibilité et l'agilité. Nous poursuivons le même objectif : permettre au centre-ville de retrouver son dynamisme et sa vitalité, et pour y arriver, la mobilisation de tous est essentielle », a ajouté Michel Leblanc.

« Les échanges nous ont permis de faire ressortir deux mots d'ordre : optimisme et collaboration. Optimisme puisque les signaux sont encourageants et que les gens sentent que le retour vers une certaine normalité est déjà bien entamé. Collaboration puisque le retour passe par la contribution et la mobilisation de tous les acteurs. C'est sur cette base que repose le succès du retour des travailleurs en présentiel, qui nous permettra de retrouver ces espaces d'échanges informels et de sociabilité qui nous ont tant manqué », a poursuivi Michel Leblanc.

« Je tiens à saluer la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour cette belle initiative, qui avait pour objectif de bien outiller tant les entreprises que les travailleuses et travailleurs pour préparer le retour au bureau en présentiel. Évidemment, la pandémie n'est pas encore derrière nous et nous devons continuer de suivre les règles sanitaires mises en place, mais il faut aussi commencer à se tourner vers l'avenir. Le télétravail s'est bien implanté pendant la pandémie et il est réaliste de penser qu'il évoluera progressivement vers un modèle de travail hybride. À cette fin, il est nécessaire d'échanger sur les nouveaux défis qui se présentent et de trouver des solutions communes afin de soutenir les entreprises de la région métropolitaine, ses travailleuses et ses travailleurs et, surtout, d'appuyer la relance des activités économiques du centre-ville de Montréal », a déclaré M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Le centre-ville est au cœur de la vitalité économique et sociale de Montréal. Il contribue au rayonnement de la métropole partout au Québec et à l'international. Au cours des derniers mois, la santé financière des commerçants et des restaurateurs a été affectée par l'absence des travailleurs. Il faut désormais que ceux-ci se réapproprient leur centre-ville et retrouvent un lieu animé qu'ils auront envie de découvrir et de fréquenter à nouveau. J'ai confiance, grâce à la synergie du milieu des affaires et à la relance qui s'accélère, que nous réussirons à rehausser rapidement l'attractivité du centre-ville », a souligné Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Depuis le début de la pandémie, la Ville mobilise tous les acteurs de la métropole pour la relance du centre-ville. Nous avons déployé plusieurs mesures pour garder notre centre-ville vivant et attrayant, tant pour la population que pour celles et ceux qui y travaillent. Que ce soit par du réaménagement, de l'animation ou par de l'aide aux entreprises, comme notre programme de subvention pour la transformation des locaux pour bureaux en espaces collaboratifs. Il faut poursuivre cet élan et continuer d'innover pour s'adapter aux nouvelles réalités du télétravail. Les employeurs du centre-ville peuvent compter sur la Ville de Montréal pour relever avec eux ce défi collectif », a déclaré le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne.

À propos du RDV stratégique « Réussir le retour des travailleurs au centre-ville »

Le RDV stratégique portant sur les enjeux, la planification et l'organisation du retour des employés dans les tours a été développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. L'événement a été rendu possible grâce à la collaboration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. L'événement s'inscrit dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville ».

