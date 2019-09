Réunion de la municipalité provinciale de Pasco - Les avantages du retraitement des résidus et de l'assainissement de l'environnement

MONTRÉAL, Sept. 5, 2019 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR », ou la « Société ») rapporte que le maire provincial de Pasco, Marco De LaCruz, a convié CDPR à présenter les avantages du retraitement des résidus et des déchets miniers ainsi que de l'assainissement de l'environnement. L'initiative a coïncidé avec une forte anticipation que le projet de CDPR démarrera bientôt et entraînera conséquemment des investissements majeurs à Cerro de Pasco.

La réunion de la municipalité provinciale a eu lieu le 27 août 2019 à Cerro de Pasco et a été accueillie par le maire provincial de Pasco. Étaient présents à l'audience : le maire du district de Simon Bolivar, Pablo Valentin Malgarejo, le maire du district de Paragsha, Jaime Zalada, les dirigeants de la communauté locale de Quiulacocha, Miguel Baldeon Hermitano et son conseil d'administration, ainsi que des journalistes et des membres du grand public.

CDPR a profité de l'occasion pour inviter le Professeur Bernhard Dold, un scientifique de premier plan de l'université de Lulea, en Suède, qui œuvre dans le domaine de l'exploitation minière durable, pour expliquer les avantages et la philosophie du retraitement des déchets minéraux. Professeur Dold qui a passé lui-même de nombreuses années de recherche à Cerro de Pasco, a présenté comment il serait possible de récupérer les minéraux des rejets miniers accumulés sur de nombreuses années. Il a expliqué que les dépôts des rejets miniers contiennent une variété d'éléments tels le zinc, le cuivre, le plomb, l'argent, l'or et d'autres éléments critiques qui peuvent être facilement récupérés aujourd'hui en utilisant des technologies modernes. Il a souligné que les teneurs de minéraux présents dans les rejets miniers peuvent être plus élevées que les teneurs moyennes dans de nombreuses mines en activité à travers le monde et en tant que tel, devraient dans de nombreux cas être explorés et classés comme des ressources minérales et non comme des résidus miniers. De plus, le Professeur Dold a partagé sa philosophie sur les pratiques minières durables avec un objectif d'atteindre zéro déchet, sur la planification future à long terme des mines, sur l'urbanisme à long terme et sur la création d'une économie circulaire. Dans le même contexte, il a aussi expliqué comment la pyrite jetée pourrait être utilisée pour la production de chaleur et comment des matériaux inertes pourraient être utilisés pour des produits de matériaux de construction.

Au cours de la réunion, Manuel Rodriguez Mariategui, directeur exécutif de CDPR a répondu à de nombreuses questions soulevées par les participants concernant le calendrier du projet, les technologies à appliquer, le nombre d'employés et la durée de vie du projet. Il a remercié les dirigeants locaux et les membres de la communauté de Quiulacocha pour leurs engagements envers le projet et a confirmé que la documentation relative aux permis et aux zones de résidus environnants qui a été soumise au Ministère de l'Énergie et des Mines ira de l'avant. Interrogé sur les activités de la Société en ce qui concerne les installations de traitement existantes, il a refusé de répondre pour le moment, compte tenu des restrictions liées à une entente de confidentialité.

La haute direction de CDPR déclare : « Nous sommes heureux d'avoir engagé ce dialogue constructif avec les parties prenantes locales. L'objectif de CDPR est d'être totalement transparent et informatif quant à tous nos efforts. Les acteurs locaux sont clairement aussi enthousiastes que nous à ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de Cerro de Pasco. Nous sommes maintenant plus confiants que jamais que les autorités locales et les communautés comprennent et soutiennent notre projet et les initiatives visant à rendre Cerro de Pasco grande à nouveau. »

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une société de gestion de ressources soucieuse du respect des strictes exigences environnementales, sociales et juridiques des institutions mondiales et des investisseurs. La force stratégique clé de la Société réside dans sa connaissance inégalée des défis et des opportunités présentés par la richesse minière de la ville de Cerro de Pasco au Pérou, alliée à une équipe de gestion expérimentée à la fois péruvienne et internationale. La société se concentrera sur le développement de la concession minière El Metalurgista à l'aide de solutions de géo-ressources et de développement industriel innovantes afin de garantir la durabilité économique à long terme des opérations, en harmonie avec une population locale saine et prospère.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que "sera", "attendu" ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats se produiront. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations de la Société et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'imposent.

