Les discussions portent sur la façon dont la Chine réalisera sa croissance économique d'un point de vue quantitatif aussi bien que qualitatif, compte tenu du nouveau contexte mondial

GUANGZHOU, Chine, 5 décembre 2022 /CNW/ - Des experts et des chercheurs ont parlé des défis et des recommandations en matière de politiques de la Chine lors de la table ronde du Forum financier international qui a eu lieu à l'occasion de sa réunion annuelle.

Des politiques comme l'élargissement des aides sociales aux travailleurs migrants, l'approfondissement des réformes et le rajustement des mesures relatives à la COVID-19 sont essentielles pour stimuler la croissance économique en Chine.

Liu Shijin, vice-directeur du comité des affaires économiques du comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a déclaré que, pour stimuler la consommation domestique, les travailleurs migrants devraient bénéficier de l'aide sociale.

« La Chine devrait accélérer la réforme de l'aide sociale afin que les travailleurs migrants puissent tirer profit des mêmes avantages dans les villes, ce qui stimulerait la consommation et l'investissement dans le secteur des services », a déclaré Liu Shijin.

Han Seung-soo, co-président du Forum financier international et président du Conseil des présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré que la Chine devait accélérer les réformes fondées sur le marché pour parvenir à un développement durable et de haute qualité à moyen et à long terme. Le pays a réalisé des progrès constants en matière de réformes structurelles au cours de la dernière décennie. Han Seung-soo estime que la Chine a un rôle important à jouer dans la réponse mondiale aux changements climatiques.

Qu Hongbin, ancien économiste en chef pour la Chine élargie chez HSBC, a déclaré que malgré l'impact de la pandémie mondiale, les exportations de la Chine ont dépassé de loin les attentes de presque tout le monde. Le pays doit affiner ses mesures relatives à la COVID-19 et stimuler la consommation intérieure et l'investissement.

Shen Minggao, économiste en chef mondial et responsable de l'institut mondial pour les chaînes d'approvisionnement de Guangfa Securities, a déclaré que les prévisions faites par les grandes institutions mondiales sur la croissance mondiale à long terme montrent que les économies de marché émergentes seront les principaux moteurs de la croissance régionale. La Chine doit maintenant trouver comment maintenir la croissance quantitative, étant donné que le pays ne peut plus compter sur les exportations pour y parvenir.

« Les relations entre la Chine et les États-Unis sont devenues une priorité absolue », a déclaré Hu Weixing, membre du comité universitaire du Forum financier international et doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Macao. Ce dernier a insisté sur l'importance de donner la priorité aux relations entre la Chine et les États-Unis pour relever les énormes défis que représente le nouveau paysage mondial. Les relations entre les deux pays ont un effet important sur le monde.

Hu Weixing a ajouté que les dirigeants des deux pays ont trouvé un terrain d'entente diplomatique au cours de leur récente participation au sommet de Bali.

À propos du Forum financier international

Le Forum financier international est une organisation internationale indépendante sans but lucratif fondée en octobre 2003 par des dirigeants de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne et des autres pays du G20, de concert avec les économies émergentes et les dirigeants de plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. Également connu sous le nom de Finance 20 (F20), le Forum financier international est un mécanisme de dialogue permanent de haut niveau et une organisation de coopération multilatérale au sein du monde de la finance.

