Expérience Canada célèbre le premier groupe d'échange à voyager depuis mars 2020

OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - Quoi de mieux pour célébrer la fête du Canada que de se retrouver à l'occasion du premier échange de jeunes, organisé par Expériences Canada, à voyager depuis le début de la pandémie ? Expériences Canada est très heureux d'annoncer un retour aux échanges réciproques en personne. Quoi de plus canadien qu'un échange sur le thème du hockey ?

En partenariat avec la Première nation d'Attawapiskat et Oakville, et Hockey Cares, une entreprise d'Oakville (Ontario), 30 jeunes âgés de 12 à 18 ans participeront à cet échange en mode présentiel. La première partie de l'échange aura lieu du 30 juin au 5 juillet. Quinze jeunes d'Attawapiskat voyageront pour rencontrer leur groupe jumeau à Oakville. Pendant leur séjour à Oakville, les jeunes participeront à une compétition de techniques de hockey ainsi qu'à un tournoi. Lorsqu'ils ne seront pas occupés à jouer au hockey, ils auront l'occasion de visiter des sites locaux, de voir les feux d'artifice de la fête du Canada et d'assister à un match de la Crosse de la Toronto Rock.

La fondatrice de Hockey Cares, Mme Sue Heddle, est ravie que les jeunes puissent enfin voyager et jouer au hockey tous ensemble. « Cela a été deux longues années pendant lesquelles les enfants d'Attawapiskat n'ont pas pu jouer au hockey. Tout le monde à Oakville est heureux de les voir revenir. Oakville a hissé le drapeau d'Attawapiskat au-dessus de l'hôtel de ville pendant que les joueurs sont ici, et l'athlète olympique Sami Jo Small viendra leur montrer des techniques et des exercices de hockey. Nous nous concentrons également à offrir aux tous les jeunes des opportunités au sein des métiers. Le plus important pour moi, ce sont les amitiés qui vont se développer entre les jeunes d'Attawapiskat et ceux d'Oakville. En jouant ensemble, nous apprenons tous les uns des autres » a déclaré Mme Heddle.

Steve Kataquapit, l'organisateur du groupe de la Première nation d'Attiwapiskat, est entièrement d'accord. « Nous construisons une importante relation de nation à nation grâce à ces échanges. »

En novembre, le groupe d'Oakville voyagera à Attawapiskat où les jeunes joueront davantage au hockey, et où toute la communauté s'impliquera pour accompagner les jeunes, qui participeront aussi à des activités traditionnelles comme la chasse et la pêche.

Ceci est la 4e fois que ces deux groupes participent à un échange renforçant ainsi les liens entre leurs communautés. Au départ, l'échange visait à mettre en contact deux équipes de hockey, mais aujourd'hui, le programme comprend des éléments d'apprentissage interculturel pour les 30 jeunes participants. Expériences Canada, grâce au généreux soutien du ministère du Patrimoine canadien et d'autres bailleurs de fonds privés, couvre le coût des voyages entre les deux communautés et les groupes participants sont responsables des frais durant leurs séjours.

« Cet événement nous rappelle une fois de plus à quel point ces rencontres entre jeunes sont précieuses, surtout après avoir été si longtemps dans l'impossibilité de se rencontrer, a déclaré Jamie McCullough, directrice des programmes d'Expériences Canada. » Attawapiskat est une communauté accessible par avion et a été largement isolée pendant la pandémie. Les jeunes d'Oakville ont rarement l'occasion de découvrir par eux-mêmes les cultures autochtones et la vie en communauté. Nous ne pouvons qu'imaginer leur excitation à l'idée de voyager, de jouer au hockey et de mieux se connaître les uns les autres. »

Ne manquez pas de suivre Expériences Canada sur les médias sociaux afin de ne rien perdre de l'échange et célébrez la fête du Canada !

À propos d'Expériences Canada

Expériences Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui aide chaque année près de 5 000 jeunes Canadiens à explorer leur pays d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée, grâce à des échanges réciproques, des forums, des conférences et d'autres occasions de créer des liens entre eux. Depuis 86 ans, Expériences Canada ouvre l'esprit des jeunes et les fait participer à un monde plus vaste. Nous offrons des possibilités d'apprentissage transformatrices accessibles aux jeunes de partout au Canada -- en créant des expériences amusantes, sécuritaires et mémorables qui approfondissent leur lien avec leur communauté et leur pays, enrichissent leurs relations personnelles et renforcent leur confiance et leurs compétences.

SOURCE Experiences Canada

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour organiser des entrevues pendant l'échange, contactez : Jamie McCullough, Directrice des programmes, Expériences Canada, [email protected], 613-408-5622