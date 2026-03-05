Rétribution des pratiques agroenvironnementales au Québec : Un soutien renouvelé, mais une enveloppe réduite

LONGUEUIL, QC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) tiennent à souligner l'annonce d'une cinquième cohorte de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales (IMRPA), présentée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel. Pour les producteurs, cette nouvelle confirme que le gouvernement reconnaît l'importance d'encourager les efforts concrets déployés sur les fermes pour protéger les sols, l'eau et la biodiversité.

Cependant, l'enveloppe annoncée -- 17,65 millions de dollars -- représente une baisse importante par rapport à la cohorte précédente, qui était de 35,3 millions. Cette diminution soulève des inquiétudes, alors que les besoins ne cessent de croître sur le terrain.

« Nous sommes heureux que l'IMRPA continue, car c'est un outil utile pour soutenir les efforts des producteurs. Mais il faut le dire clairement : le financement recule, et cela arrive au moment même où les défis environnementaux et économiques s'intensifient. Avec 17,65 millions, on est loin de répondre aux besoins réels de la production de grains », fait valoir M. Sylvain Pion, président des Producteurs de grains du Québec.

Depuis plusieurs années, les producteurs investissent dans des pratiques comme la diversification des cultures et la protection des sols hors saison, qui visent à améliorer la santé des sols et diminuer l'impact environnemental des fermes. Cette transition demande toutefois une vision gouvernementale stable et durable.

Les PGQ réitèrent donc leur demande pour la création d'un programme structurant doté d'un financement annuel de 50 millions de dollars. Un tel programme, qui doit aussi appuyer les efforts et compenser les risques des pratiques déjà en place, permettrait aux producteurs de planifier leurs investissements à long terme et au Québec de progresser réellement vers ses objectifs environnementaux.

« Le prochain budget du ministre des Finances, M. Eric Girard, est l'occasion d'envoyer un signal clair : soutenir durablement ceux qui nourrissent le Québec et qui veulent faire encore mieux pour l'environnement. Nos producteurs travaillent à ciel ouvert, subissent de plein fouet les effets des changements climatiques et font face à des risques que peu d'autres secteurs doivent absorber. Ils sont prêts à s'adapter, mais ils ne peuvent pas porter seuls la transition », ajoute M. Pion.

Les PGQ demeurent déterminés à collaborer avec les gouvernements afin de bâtir une agriculture plus résiliente, plus performante et plus respectueuse de l'environnement, au bénéfice de toute la société québécoise.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus d'être à la base de nombreuses autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel moyen de 2 milliards de dollars, faisant de la production de grains le 2e secteur agricole en importance au Québec. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois dans la province.

