Retrait temporaire de Monsieur Nicola D'Ulisse, président et directeur général d'Urgences-santé

MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW/ - À la suite du dépôt de deux plaintes faites en vertu de la Politique de prévention et de gestion de l'incivilité, du harcèlement et de la violence en milieu de travail d'Urgences-santé, le président et directeur général de la Corporation, M. Nicola D'Ulisse, a pris la décision de se retirer temporairement de ses fonctions, et ce, afin d'assurer l'intégrité du processus d'enquête en cours. La Corporation prend au sérieux la situation et agit dans le respect de ses valeurs, des politiques en vigueur et de la confidentialité requise.

Monsieur Daniel Jacques, directeur général adjoint aux opérations de la Corporation d'urgences-santé, assumera le poste de président et directeur général pour une période indéterminée.

Le maintien de la qualité du service rendu à la population demeure prioritaire pour la Corporation, et ce, tout particulièrement dans le contexte actuel de pandémie de la Covid-19.

Aucune entrevue médiatique ne sera accordée.

