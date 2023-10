L'annonce devrait contribuer à accroître les investissements étrangers et la création d'emplois dans le pays.

PANAMA CITY, 28 octobre 2023 /CNW/ -- Dans le cadre d'une importante décision qui aura des répercussions positives sur la communauté financière internationale et l'économie panaméenne, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a aujourd'hui exclu le Panama de sa liste grise. Cette annonce fait suite à une réunion plénière du GAFI, tenue à Paris, en France, au cours de laquelle il a été déterminé que la République du Panama a renforcé son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et mis en œuvre une réglementation et des mesures substantielles qui ont permis au pays de faire un grand pas en avant en matière de transparence internationale.

En réponse au retrait du Panama de la liste grise du GAFI, la ministre des Affaires étrangères du Panama, Janaina Tewaney, a émis la déclaration suivante :

« L'ajout du Panama à la liste grise du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en juin 2019 a incité notre gouvernement, qui est entré en fonction en juillet de la même année, à s'engager fermement à favoriser un cadre plus robuste pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à favoriser un système financier plus transparent. Depuis lors, le Panama a mis en œuvre plusieurs mesures stratégiques fructueuses visant à consolider son cadre législatif et réglementaire en vue de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et d'améliorer la transparence de notre système financier selon les normes internationales. Aujourd'hui, ces efforts considérables ont été reconnus par la communauté internationale, qui a réussi à retirer le Panama de la liste grise du GAFI, un projet en préparation depuis de nombreuses années. »

Les avantages à l'échelle nationale et internationale comprennent :

Une augmentation de l'investissement étranger et de la création d'emplois : Compte tenu des progrès réalisés par le pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, on s'attend à ce que les investissements étrangers augmentent, ce qui stimulera le tourisme, le commerce et la création d'emplois et de débouchés dans le pays. Des marges de crédit plus accessibles : Des marges de crédit moins chères et élargies profiteront aux particuliers et aux entreprises qui cherchent du financement. Une amélioration des correspondants bancaires et des relations internationales : Cette décision permettra d'améliorer considérablement les relations entre les banques locales du Panama et leurs correspondants internationaux. Les liens de base requis pour les opérations financières seront renforcés. Une moins grande pression sur le système financier : En éliminant les pressions associées aux examens spéciaux, le système financier du Panama peut fonctionner plus efficacement et avec une plus grande confiance. Des avantages pour le secteur de l'assurance et des valeurs mobilières : Le retrait du Panama de la liste grise attirera les plus grands réassureurs du monde, qui pourront s'établir au Panama et servir le marché latino-américain.

Le retrait du Panama de la liste grise du GAFI représente une étape cruciale dans le développement économique du pays. La ministre Tewaney a également commenté les répercussions futures de la décision concernant le Panama, en déclarant ce qui suit :

« Le retrait du Panama de la liste grise solidifie son statut de destination attrayante, stable et sûre pour les investissements étrangers. Le Panama affiche un bilan inégalé dans la région pour ce qui est de la création de secteurs commerciaux essentiels, des services financiers à l'industrie maritime en passant par la logistique et le transport maritime. Le Panama, l'une des principales destinations des investissements en Amérique latine, se réjouit de l'intérêt soutenu des entreprises internationales de divers secteurs. L'administration du président Cortizo demeure déterminée à maintenir un héritage de respect des normes internationales les plus élevées au profit de tous les Panaméens et de la communauté internationale. »

Pour plus de détails sur l'annonce, y compris les mesures prises, veuillez consulter le communiqué de presse du ministère de l'Économie et des Finances ici .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Kate Cigna à [email protected] .

SOURCE The Government of Panama