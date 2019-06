Retrait des Forces armées canadiennes - La ministre salue l'apport des Forces armées canadiennes lors des inondations printanières

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, tient à saluer l'apport des Forces armées canadiennes, déployées dans les régions du Québec durement éprouvées durant la crue printanière.

Citations :

« Je tiens à remercier la brigadier‑général, Mme Jennie Carignan et tout le personnel des Forces armées canadiennes. Notre gouvernement a demandé très rapidement la présence de militaires, ce qui a permis de limiter les dégâts engendrés par ces inondations exceptionnelles. Ils ont contribué au rétablissement des infrastructures dans plusieurs municipalités vulnérables et ont prêté main-forte à tous nos partenaires sur le terrain. Alors que les sinistrés regagnent leurs domiciles, nous serons présents pour les épauler jusqu'au bout. Depuis le début des inondations, nous avons ouvert plus de 4 900 dossiers et octroyé 25,9 M$. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous sommes fiers que nos militaires de la Marine royale canadienne, de l'Armée canadienne et de l'Aviation royale canadienne aient prêté assistance aux autorités civiles dans les municipalités éprouvées durant la crise reliée aux inondations majeures. L'étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, les municipalités et les partenaires a permis de réagir rapidement pour protéger la vie et les infrastructures essentielles. »

Brigadier‑général Jennie Carignan, commandant de la Force opérationnelle interarmées Est

Faits saillants :

Plus de 1 000 militaires ont été déployés sur le terrain au plus fort des inondations.

Les policiers municipaux, la Sûreté du Québec, les pompiers et tous les partenaires du ministère de la Sécurité publique ont été très actifs et seront mobilisés jusqu'au retour à la normale.

Jusqu'à présent, le bilan provisoire fait état de :

plus de 250 municipalités touchées;



4 900 demandes de réclamation;



25,9 M$ versés aux sinistrés.

Les sinistrés sont admissibles au nouveau Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, annoncé le 15 avril.

Le ministère de la Sécurité publique coordonne l'action gouvernementale et est en contact avec les différents ministères et organismes afin de soutenir la réponse aux inondations.

Des conseillers en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique sont sur le terrain pour aider les municipalités qui en ont besoin.

Des séances d'information publiques sont en cours et des bureaux temporaires regroupant divers partenaires gouvernementaux ont été ouverts dans les municipalités touchées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source, Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information, Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique 418 646-6777, poste 30274