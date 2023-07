Retrait des aides à la navigation dans les Rapides du Cheval Blanc - Les Services de sécurité incendie de Montréal et de Laval s'unissent pour offrir une réponse en cas d'urgence sur la rivière des Prairies

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - À la suite de la décision de la Garde côtière canadienne (GCC) de retirer les aides à la navigation dans les rapides du Cheval-Blanc sur la rivière des Prairies, pour la saison 2023, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) en collaboration avec le Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) ont adapté leurs mesures d'intervention opérationnelle afin de pouvoir maintenir l'aide et leur réponse en cas d'urgence.

La sécurité des citoyennes et des citoyens est primordiale pour le SIM qui est doté de huit équipes spécialisées en sauvetage nautique, et ce, 365 jours par année. Les cinq équipes spécialisées du SSIL, avec le soutien de l'ensemble des pompiers et pompières, s'ajoutent à celles du SIM pour assurer, en soutien à la GCC, la protection des vies sur les cours d'eau qui entourent les villes de Montréal et Laval.

Pour consulter les avis de navigation du gouvernement du Canada pour les cours d'eau, dont les rapides du Cheval-Blanc, vous pouvez cliquer sur les liens ci-bas:

Conseils pour la population

Ce secteur est reconnu pour offrir des conditions de navigation dangereuse pour la population. Dans le contexte estival et en raison de la grande popularité des sports extérieurs, Montréal et Laval rappellent aux citoyens et citoyennes de faire preuve d'une extrême prudence sur les cours d'eau et d'éviter les secteurs à risque.

Les SIM et SSIL rappellent plusieurs conseils de sécurité avant de s'aventurer sur un cours d'eau. Ces messages de prévention nautique sont importants pour assurer la sécurité de tous ceux et celles qui participent à des activités nautiques.

La sécurité avant tout : Assurez-vous que la sécurité est votre priorité absolue lors de toutes vos activités nautiques. Portez des gilets de sauvetage appropriés et vérifiez que votre équipement est en bon état.

Assurez-vous que la sécurité est votre priorité absolue lors de toutes vos activités nautiques. Portez des gilets de sauvetage appropriés et vérifiez que votre équipement est en bon état. Soyez conscient des conditions météorologiques : Avant de partir sur l'eau, vérifiez toujours les prévisions météorologiques. Évitez de naviguer par mauvais temps, notamment lorsqu'il y a des vents forts, des vagues élevées ou des conditions météorologiques défavorables

Avant de partir sur l'eau, vérifiez toujours les prévisions météorologiques. Évitez de naviguer par mauvais temps, notamment lorsqu'il y a des vents forts, des vagues élevées ou des conditions météorologiques défavorables Respectez les règles de navigation : Familiarisez-vous avec les règles de navigation et respectez-les en tout temps. Gardez une distance de sécurité avec les autres embarcations, évitez les zones restreintes.

Familiarisez-vous avec les règles de navigation et respectez-les en tout temps. Gardez une distance de sécurité avec les autres embarcations, évitez les zones restreintes. Informez quelqu'un de vos plans : Avant de partir sur l'eau, informez un membre de votre famille, un ami ou une personne de confiance de vos plans. Dites-leur où vous allez, combien de temps vous prévoyez être parti et quand vous prévoyez revenir. Cela peut être essentiel en cas d'urgence.

Avant de partir sur l'eau, informez un membre de votre famille, un ami ou une personne de confiance de vos plans. Dites-leur où vous allez, combien de temps vous prévoyez être parti et quand vous prévoyez revenir. Cela peut être essentiel en cas d'urgence. Utilisez des équipements de sécurité appropriés : Assurez-vous d'avoir à bord tous les équipements de sécurité nécessaires, tels que des fusées éclairantes, des moyens de communication d'urgence (radio, téléphone portable étanche), une trousse de premiers soins, des extincteurs, des radeaux de sauvetage, etc.

Assurez-vous d'avoir à bord tous les équipements de sécurité nécessaires, tels que des fusées éclairantes, des moyens de communication d'urgence (radio, téléphone portable étanche), une trousse de premiers soins, des extincteurs, des radeaux de sauvetage, etc. Évitez de surcharger votre embarcation : Respectez la capacité de charge maximale recommandée pour votre embarcation. Le surchargement peut rendre l'embarcation instable et augmenter les risques de naufrage.

SOURCE Ville de Montréal -Direction des relations de presse

Renseignements: Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]; Renseignements : Ville de Laval, [email protected]