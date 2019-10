Retour sur la saison de déneigement résidentiel 2018-2019

Lettre ouverte de Jean-Roch Cardinal de Les entreprises Jeroca Inc. adressée au public, à ses clients et ses collègues déneigeurs

Jean-Roch Cardinal

Les entreprises Jeroca Inc.

Cher public, chers clients et chers collègues déneigeurs,

Pratiquement partout au Québec, les entrepreneurs en déneigement résidentiel et commercial ont connu un hiver passablement occupé cette dernière saison. La saison a débuté tôt à Saint-Jérôme : les 9 et 10 novembre, la première bordée de neige tombait et s'est terminée tard avec un verglas le 9 avril en plus de 22 cm de neige le 10 avril.

Est-ce que vous vous êtes demandé combien de cm sont tombés cet hiver? Combien de chutes de neige ont nécessité qu'on sorte déneiger vos entrées résidentielles? Le stationnement de votre restaurant préféré? Celui de votre dentiste? Et même celui de votre lieu de travail? Combien de fois la machinerie a fait la tournée pendant une bordée?

J'ai toutes ces réponses!

À Saint-Jérôme, il est tombé 29 bordées de neige qui ont nécessité la sortie des équipements. Un total d'environ 313 cm de neige et de grésil sont tombés. Je n'ai pas calculé le nombre de fois et la quantité de pluie et de pluie verglaçante qui sont venues rendre les stationnements glacés, les trottoirs glissants et les bordages durs comme de la roche, mais vous vous souvenez sûrement de l'épaisseur de glace que vous avez vue à plusieurs endroits.

La tournée des clients a été faite au moins 2 à 3 fois par bordée, et même jusqu'à 4 fois comme dans les grosses bordées du 12-13 février (45 cm) et du 10 mars (28 cm) en plus qu'à cette dernière, s'est ajoutée de la pluie! Avec une moyenne conservatrice de 2.5 passages par bordée, c'est donc environ 72 fois que vous avez eu notre visite!

Quel était le montant de votre contrat?

Divisez-le par 72…

Oui, effectivement, l'entrepreneur qui passait chez la clientèle résidentielle le faisait probablement pour l'équivalent du prix d'un gros café et d'un beigne! Chez la clientèle commerciale, le nombre de fois où la tournée a été faite est très semblable. La grande différence est du côté des épandages d'abrasif et de sel. Selon les différents besoins de la clientèle, certains ont vu passer la sableuse 10 fois, 15 fois, d'autres 20 fois et même 28 fois pendant la saison, afin de maintenir les surfaces les plus sécuritaires possible. Pour garder la même qualité de service, le nombre d'épandages a été doublé par rapport à un hiver moyen.

Depuis quelques semaines, je sens la grogne, l'inquiétude, le mécontentement de la clientèle dans ma région: pourquoi mon déneigeur a cessé ses activités? Pourquoi mon déneigeur a coupé le secteur où je réside? Pourquoi une augmentation de 20%, de 30% sur mon renouvellement de contrat?

Le tout s'explique en partie par :

Les deux derniers hivers qui ont été rigoureux , surtout le dernier.

, surtout le dernier. La pénurie de main-d'œuvre qui affecte l'industrie. Qui veut se lever à 1:00 du matin, aller au froid pour travailler 10, 15 ou 20 heures en moyenne par semaine? Qui veut rester disponible, le jour de Noël, la veille du jour de l'an, le soir du Super Bowl, à la St-Valentin? Ceux et celles qui obtiennent des prestations d'assurance-emploi s'en font couper après un nombre d'heures travaillées, est-ce intéressant pour eux?

qui affecte l'industrie. Qui veut se lever à 1:00 du matin, aller au froid pour travailler 10, 15 ou 20 heures en moyenne par semaine? Qui veut rester disponible, le jour de Noël, la veille du jour de l'an, le soir du Super Bowl, à la St-Valentin? Ceux et celles qui obtiennent des prestations d'assurance-emploi s'en font couper après un nombre d'heures travaillées, est-ce intéressant pour eux? Le prix des équipements est plus élevé dû à la faiblesse du dollar canadien.

Heureusement, le prix des carburants est plutôt resté stable ces dernières années!

Suite à cette lettre, je vous laisse réfléchir à ce sujet.

Je vous souhaite tous une excellente saison hivernale.

